دوليه

أذاق يوفنتوس ضيفه تشلسي، حامل اللقب، مرارة الخسارة بهدف دون رد أول من أمس في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. وأطاح يوفنتوس بضيفه تشلسي حامل اللقب في تورينو. ووقّع المهاجم الدولي الإيطالي فيديريكو كييزا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 46. وهو الفوز الثاني تواليا ليوفنتوس في المسابقة بعد الأول بثلاثية نظيفة على مستضيفه مالمو السويدي، فرفع رصيده إلى ست نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام تشلسي الذي تراجع إلى المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة عن زينيت سان بطرسبرغ الروسي (فاز عليه 1-0 في الجولة الافتتاحية) الذي أكرم وفادة الفريق السويدي برباعية نظيفة. وكان زينيت تجاوز عقبة ضيفه مالمو برباعية نظيفة. وسجّل كلودينهو (9) ودالير كوزياييف (49) وأليكسي سوتورمين (80) وويندل (90+4) أهداف زينيت سان بطرسبرغ.وأنهى مالمو اللقاء منقوصاً من خدمات المدافع البوسني أنيل أحمدودجيتش الذي طرد من الميدان في الدقيقة 53.وبذلك حقق الفريق الروسي فوزه الأول (3 نقاط) بعد أن خسر في ملعب «ستامفورد بريدج» بصعوبة أمام حامل لقب أمجد الكؤوس الأوروبية تشلسي في الجولة الافتتاحية بهدف دون رد.

في المقابل تكبّد نظيره السويدي هزيمته الثانية توالياً بعد أن انهزم في المرحلة الأولى على أرضه أمام يوفنتوس الإيطالي بثلاثية نظيفة.

