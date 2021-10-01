دوليه

جدّد فلامنغو البرازيلي فوزه على مضيفه برشلونة الإكوادوري عندما تغلب عليه 2-0 أول من امس في غواياكيل في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ليبرتادوريس ولحق بمواطنه بالميراس حامل اللقب إلى النهائي.

ويدين فلامنغو بفوزه إلى مهاجمه برونو هنريكي الذي سجل الثنائية في الدقيقتين 18 و50.

وكان فلامنغو، بطل 2019، فاز بالنتيجة ذاتها ذهابا الخميس الماضي على ملعب ماراكانا الشهير. وتقام المباراة النهائية في 27 نوفمبر المقبل على ملعب سنتيناريو في العاصمة الاوروغويانية مونتيفيديو.

وحجز بالميراس بطاقته الثلاثاء بتعادله مع مضيفه مواطنه أتلتيكو مينيرو 1-1 في إياب الدور نصف النهائي ليتأهل إلى النهائي مستفيداً من أفضلية التعادل السلبي على أرضه ذهاباً.

يذكر أنها المرّة الأولى منذ إنشاء هذه المسابقة في عام 1960، تأهلت ثلاثة أندية من دولة واحدة إلى المربع الذهبي. في عام 1966 خاضت أندية ريفر بليت وبوكا جونيورز وإنديبندينتي الارجنتينية المرحلة النهائية، ولكن حينها كانت المباريات تقام وفق نظام المجموعات وليس بخروج المغلوب.

