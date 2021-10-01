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طالب العربي بفتح تحقيق مع الطاقم التحكيمي الذي أدار مباراة الفريق مع القادسية في الدور نصف النهائي لكأس الأمير والتي أقيمت الاثنين الماضي وانتهت بفوز الأصفر بهدف دون رد، وذلك في شكوى رسمية قدمها الى اتحاد الكرة على حكم المباراة عبدالله الجمالي، وحكم تقنية الفيديو المساعد (فار) «لسوء ادارتهم وعدم حياديتهم ولارتكابهم العديد من الأخطاء التي تسببت بظلم الأخضر وهو الأمر الذي أثر على نتيجة المباراة».

وخص العربي في شكواه حكم «فار» الكندري «الذي تغاضى عن ركلتي جزاء بشكل متعمد ضد اللاعبين بندر السلامة وعلي خلف» كما ذكر النادي في شكواه، مطالبًا بعدم اسناد أي مباراة يكون العربي طرفا فيها للطاقم المذكور، سواء للفريق الأول أو فرق المراحل السنية.

وبين العربي في كتابه للاتحاد بعض أخطاء الطاقم التحكيمي، ومنها التسلل الواضح في هدف القادسية وعدم احتساب ركلتي جزاء للعربي ولم يكلف الحكم نفسه هو أو مساعديه بالاستعانة بتقنية الفيديو، اضافة للتغاضي عن حالة طرد مباشر مؤكدة ضد لاعب الخصم، وعدم حماية المحترف الليبي السنوسي الهادي أو معاقبة الخصم بالانذار الا بعد السادس تعدي عليه، بالاضافة الى تنمر حكم الساحة على السنوسي الذي خطير جليا على شاشات التلفزيون من خلال نظراته المخيفة وتعنيف اللاعب بالقول».

