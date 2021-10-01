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حقق الكويت انتصارا عريضاً على نادي البطائح الاماراتي 112-60 أول من أمس ضمن منافسات المجموعة الرابعة في بطولة الأندية العربية الثالثة والثلاثين لكرة السلة المقامة في مصر لغاية 9 أكتوبر المقبل، والتي شهدت أيضاً خسارة ممثل الكويت الآخر اليرموك أمام الوكرة القطري 80-58 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وفي المباراة الأولى لم يجد «سلة الأبيض» أي صعوبة في فرض سيطرته المطلقة على اللقاء بعد أن فرض ايقاعه على خصمه منذ بداية اللقاء منهياً الربع الأول لصالحه 25-16. وواصل الأبيض هيمنته في الربع الثاني بفضل تميز أغلب لاعبيه خصوصاً محترفه البوسني علم الدين كيكانوفيتش الذي تألق في التسجيل من أسفل السلة لينهي الكويت الربع الثاني متقدماً 58-27. وحاول النادي الاماراتي العودة الى اللقاء في الربع الثالث لكن نجوم الأبيض واصلوا تألقهم بقيادة المدرب الألماني المميز بيتر شومرز لينهوا الربع الثالث 85-50. وزج المدرب في الربع الأخير بلاعبيه البدلاء الذين قدموا مستويات لا تقل عن الاساسيين لينهوا اللقاء بفوز صريح بفارق كبير وصل الى 52 نقطة 112-60.

وبهذا الفوز تصدر الأبيض ترتيب مجموعته بفارق التسجيل عن الغرافة القطري الذي تغلب على المنامة البحريني بصعوبة وبعد التمديد شوطين اضافيين 125-113.

وفي المباراة الثانية قدم اليرموك أداء متوسط أمام فريق قوي هو الوكرة القطري الذي انهى أرباع اللقاء لصالحه بعد أن تقدم في الربع الاول 18-15، وفي الثاني 40-24، والثالث 61-37، قبل أن ينهي اللقاء لصالحه 80-58. وفي المجموعة ذاتها فاز الزهراء التونسي على اليوناني السوداني 112-36.

