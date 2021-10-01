محلية

حقق الكويت بداية قوية في دوري كرة اليد بتغلبه على برقان 34-27 ضمن الجولة الأولى من البطولة والتي شهدت أيضا فوز العربي على الفحيحيل بصعوبة 27-26. وبهذا الفوز حقق الكويت والعربي أول نقطتين في البطولة، مقابل لا شيء لبرقان والفحيحيل.

وقدم «يد الأبيض» أداء مميزاً في اللقاء وظهر لاعبوه الجدد المحترفان القطري-الكوبي فرانكيس والكوبي هرنانديز بشكل مميز الى جانب النجم الجديد محمد عامر ما يؤكد رغبة الفريق في مواصلة هيمنته على البطولات المحلية. وانهى الأبيض الشوط الأول متقدماً 18-12. وحاول برقان العودة الى اللقاء في الشوط الثاني وقدم أداء مميزاً لاسيما محترفيه الصربي فوك لازوفيتش والبحريني علي ميرزا، الا أن الأبيض واصل فرض سيطرته وانهى اللقاء بفوز مريح 34-27. وفي المباراة الثانية قدم العربي والفحيحيل أداء متميزاً طوال اللقاء اذ ظلت النتيجة متقاربة حتى الثواني الأخيرة التي حسمها العربي لصالحه بفارق هدف واحد 27-26. ويعتبر الكويت والسالمية الأكثر تحقيقا للقب الدوري، بحصولها على اللقب 11 مرة يليهم العربي 10 ألقاب وكاظمة والقادسية 6 والصليبخات والفحيحيل 5 وخيطان لقبين.

