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أحرز فريق وزارة الدفاع المركز الأول لبطولة المياه المفتوحة الأولى المشتركة التي أقيمت تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي وبحضور نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن فهد الناصر. أقيمت منافسات البطولة في نادي ضباط الجيش تحت اشراف وتنظيم الاتحاد الرياضي العسكري، وبمشاركة وزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة الاطفاء العام.

وعبر الناصر عن شكره وتقديره للرعاية الكريمة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ودعمه وتشجيعه لأبنائه الرياضيين العسكريين.

وحصل فريق وزارة الداخلية على المركز الثاني والحرس الوطني على المركز الثالث، بينما جاء قوة الاطفاء العام في المركز الرابع. وعلى المستوى الفردي اكتسح أبطال وزارة الداخلية المراكز الثلاث الأولى حيث حقق الملازم عبدالعزيز الضويحي المركز الأول وجاء في المركز الثاني الملازم أول مهندس جعفر بولند بينما حل الرائد بدر البلوشي في المركز الثالث. وفي الختام توج نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفائزين من الفرق المشاركة الحاصلين على المراكز الأولى في البطولة. حضر البطولة الرياضية رئيس هيئة التعليم العسكري اللواء الركن فهد الطريجي ورئيس هيئة الحرس الأميري اللواء الركن حمد الصالح وامر سلاح الدفاع الجوي اللواء الركن عادل الحافظ ورئيس مجلس ادارة اتحاد الشرطة الرياضي اللواء وليد الصالح وعدد من كبار ضباط الجيش ووزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة الاطفاء العام.

