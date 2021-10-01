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عتمد اتحاد الكرة الطائرة برنامج بطولات الموسم الجديد الذي سينطلق أكتوبر الحالي الى جانب اعتماد خطة اعداد المنتخب الأول استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية التي ستستضيفها الكويت يناير المقبل. وذكر امين سر الاتحاد عبدالله الغرير عقب الاجتماع الذي عقد مؤخرا برئاسة د. عبدالهادي الشبيب وحضور اغلب الاعضاء، ان الموسم الجديد سيبدأ بلقاء بطولة السوبر بين القادسية والكويت وستقام في الاسبوع الثالث من اكتوبر، موضحا انه سيتم تحديد مواعيد بداية ونهاية جميع بطولات الموسم وهي كأس الاتحاد والدوري بدرجتيه «الممتاز والاولي» وبطولة الاتحاد بشكل محدد قريبا. وقال الغرير: «سيجري الاتحاد قرعة جميع بطولات الموسم الجديد لفئة الرجال الأحد المقبل في مقره بمجمع صالات الشيخ سعد العبد الله، مضيفا «وسيتم تكريم لاعبي منتخبي الناشئين الحاصل علي برونزية البطولة الخليجية الأخيرة في البحرين وكذلك تكريم لاعبي منتخب البراعم الذي شارك في مهرجان البراعم بدول مجلس التعاون الذي اقيم في السعودية». وقال الغرير إن الاتحاد اعتمد خطة متكاملة لاعداد المنتخب الوطني الأول للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية بحيث تبدأ الخطة في 15 نوفمبر المقبل وتستمر حتى انطلاق الدورة.