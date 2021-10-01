الأولى

مستعيناً بقول الله -عز وجل- في محكم التنزيل: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

ومتأسياً بفعل الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- وبسيرته العطرة، دعا سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- إلى حوار وطني يُعزز التعاون، وينبذ الخلافات، ويعبِّد الطريق لتجاوز المشكلات والعقبات والعراقيل وصولاً إلى حياة ديموقراطية سليمة، أساسها المشاركة لا المغالبة، وهدفها الإنجاز وليس الانحياز أو الاستحواذ. تلك الدعوة الأميرية الصادقة، وذلك التوجيه الأبوي الخالص، وهذا الإرشاد الإنساني النبيل ليس بغريب على صاحب السمو الذي يتدخل في الوقت المناسب بمبضع الجراح الماهر ليزيل الألم وينهي الوجع من دون أن يترك أي آثار جانبية يمكن أن تؤثر في مسيرة الوطن.

وليس من شك أن الحوار الوطني الذي وجّه إليه أمير العطاء سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سيكون باباً واسعاً للوئام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ونافذة مفتوحة على مصراعيها ليدخل منها نور الأمل، وأشعة الصحة والعافية، فتقتلع ما كان بين الحكومة والمجلس من تباين في الرؤى، واختلاف في وجهات النظر، خصوصاً أن الفريقين يسعيان إلى هدف واحد وغاية واحدة هي رفعة الكويت ورفاهية الكويتيين.



صحيح أن وحدة الأهداف والغايات لا تعني بالضرورة وحدة الطرق أو السبل المؤدية إليها، لكن الصحيح أيضاً هو أن التعاون والتآزر يقصِّران الطرق، ويوصِّلان إلى المبتغى بأقصى سرعة وبأقل مجهود.

والذي يبعث على التفاؤل بأن تؤتي دعوة سمو الأمير أُكلها وتخرج ثمارها كثيراً كثيراً، فهي أولاً دعوة صادرة عن ولي الأمر القوي الأمين، ويجب أن يذعن لها طواعية واختياراً كل الكويتيين من مختلف المشارب والاتجاهات باعتبارها دعوة الأب لأبنائه، والحكيم الرشيد لشعبه وأمته.

ومما يبعث الأمل أيضاً أن الحكومة والمجلس قابلا الدعوة بالترحيب والتفاعل الإيجابي، فالسلطة التنفيذية عبّرت عن مشاعرها بالارتياح، وعن رغبتها في بدء مرحلة جديدة من العمل الخلّاق بروح الفريق الواحد الذي يقدّم مصلحة الأمة على مصالح الأفراد، ومقدّرات الدولة على المكاسب الأحادية، والشؤون العامة على الطلبات الخاصة، مؤمنة بأنه عندما يتعلق الأمر بالوطن والمواطن يجب أن تتأخر بقية الأمور.



أما السلطة التشريعية فقد أشادت بالدعوة إلى الحوار، ورأت فيها سبيلاً لرأب الصدع ورصَّ الصف وتوحيد الجهود.

وعلى المستوى الشعبي ينتظر الكويتيون أن تسفر الدعوة الأميرية المخلصة عن عودة المياه إلى مجاريها، واستئناف العمل المشترك بين جناحي العمل السياسي الكويتي، وهما الحكومة والبرلمان من أجل تعويض ما فات، وإصلاح ما أوشك على الفساد، وتعديل ما كان قريباً من الانحناء والاعوجاج. إذن فكل المؤشرات تقطع بأن الأيام القليلة المقبلة ستشهد انفراجة سياسية تتلوها انفراجات أخرى في مختلف المجالات، ينعم بثمارها المواطن الذي كاد يفقد الثقة في أداء ممثليه تحت قبة عبدالله السالم بسبب كثرة المشكلات المختلفة، والقضايا المفتعلة التي لا ينهيها صراخ أو ضجيج، بل يقضي عليها ويجتثها من الجذور الحوار الهادئ الرزين الذي دعا إليه سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.



وباختصار شديد يمكن القول إن القيادة السياسية الواعية المُحنَّكة وجّهت وأرشدت وعبّدت الطريق، ولم يبقَ إلا أن تسير السلطتان على هدي من إرشادات وتوجيهات صاحب السمو، الذي لم يفرض رأياً، ولم يوجب أمراً، وإنما لجأ إلى الحوار الذي هو قمة الشورى وذروة سنام الديموقراطية، فهل يغتنم البرلمان وتغتنم الحكومة دعوة الأمير ويتوافقان على كل القضايا التي تشغل الساحة الكويتية، ويدور الحديث عنها في الديوانيات بل وفي الشارع السياسي كله؟ نأمل أن يتحقق ذلك اليوم قبل الغد، فالكويت الآن لا تملك ترف التأجيل والتسويف والإرجاء.

إنها كلمة نوجهها إلى أعضاء السلطتين ونقول لهم من خلالها، ابدأوا بالعفو، أو ابدأوا بتعديل الدوائر، أو قدموا قانون الدين العام وإجراءات الإصلاح، أو اجعلوا الصدارة لسحب الاستجوابات أو لغير ذلك من القضايا، المهم أن تبدأوا وأن تتفقوا ولا تختلفوا فتذهب ريحكم، وعندئذ تخسرون ويخسر الوطن. اللهم قد بلغت.. اللهم فاشهد. حفظ الله الكويت وأميرها وولي عهده وشعبها من كل مكروه وسوء. النهار