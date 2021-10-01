الأولى

وصل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ظهر امس الى ألمانيا الاتحادية الصديقة في زيارة خاصة. وكان في وداع سموه لدى مغادرة ارض الوطن سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وكبار الشيوخ وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وكبار المسؤولين بالدولة. وكان صاحب السمو أمير البلاد بعث برسالة خطية إلى الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية تتعلق بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين وسبل تعزيزها وتوطيدها. وقد قام بتسليم الرسالة وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر وذلك خلال استقبال الرئيس الجزائري له في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر صباح أمس.