الأولى

وافقت الجمعية العمومية للمحكمة الكلية في جلستها امس، على تنصيب 7 قاضيات لرئاسة دوائر في محكمة الجنح وإصدار الأحكام وذلك في سابقة تاريخية، وهن: لولوة الغانم، فاطمة الكندري، سنابل الحوطي، فاطمة الصغير، بشاير عبدالجليل، بشاير الرقدان، ورؤى الطبطبائي، ليصدرن الأحكام منفردات. وأعلن رئيس المحكمة الكلية المستشار عبداللطيف الثنيان تنصيب عدد من القاضيات لتولي رئاسة دوائر الجنح.

وقال ان القائمة تضم كلاً من: فاطمة صغير وفرح صغير ولولوة العمهوج وفاطمة الكندري وإسراء سليم وسنابل الحوطي وفاطمة الفرحان وأنوار آل بن علي وبشائر شاه محمد وشريفة المبارك وبشاير الرقدان ورؤى الطبطبائي وفرح العجيل ولولوة الغانم.



وأضاف المستشار الثنيان خلال انعقاد الجمعية العامة للمحكمة الكلية امس مخاطباً 48 عضو نيابة انضموا الى قضاة المحكمة: تحلوا بالحلم والبشاشة، واهتموا بانجاز القضايا، ولا تؤجلوا بغير مبرر، ولا تعيدوا أي قضية إلى المرافعة إلا بحق فإن قلوب المتقاضين معلقة بأقلامكم، وحرياتهم وأموالهم وأعراضهم أمانة في أعناقكم.

واستطرد قائلاً: استنهضوا الهمم، وجددوا العهد على أن تكونوا حيث يجب أن تكونوا في العلم والعمل وحسن التعامل مع الزملاء والمتقاضين والمحامين والمراجعين. وأضاف: أوصيكم بالالتزام الكامل بميعاد فتح الجلسات، واني لواثق انكم ستكونون قادرين على حمل الأمانة، وستوجهون جل طاقاتكم إلى تحصيل العلم والاستفادة من خبرات القدامى لتقفوا بأقدام راسخة على طريق النجاح.