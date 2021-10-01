وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسالة خطية إلى الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية تتعلق بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين وسبل تعزيزها وتوطيدها.

وقد قام بتسليم الرسالة وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر وذلك خلال استقبال الرئيس الجزائري له في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر امس. ونقل وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء خلال الاستقبال تحيات صاحب السمو أمير البلاد إلى الرئيس تبون ولحكومة وشعب الجزائر وبدوره حمله تحياته وتقديره لصاحب السمو أمير البلاد وحكومة وشعب دولة الكويت.

هذا وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات التاريخية الراسخة والمتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والتي ستكمل عامها القادم 60 عاما منذ تأسيسها وبحث سبل تطويرها في المجالات كافة وعلى مختلف الأصعدة والمستجدات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز وتوطيد التوافق والتضامن العربي دعما لمسيرة العمل العربي المشترك وتلبية لتطلعات وآمال الشعوب العربية وذلك بصفة دولة الكويت رئيسا للدورة الـ(156) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للستة أشهر القادمة.

