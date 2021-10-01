وطن النهار

أكد الممثل المقيم للأمين العام للأمم المتحدة د. طارق الشيخ أن الأمم المتحدة حرصت خلال هذا العام على التعامل مع البيئة ومختلف التحديات والتغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

وقال في تصريح صحافي، على هامش حملة تشجير قام بها موظفو مكتب الأمم المتحدة في الكويت بمشرف وذلك يوم 29 سبتمبر 2021: ستعقد قمة المناخ في نوفمبر المقبل، ويهمنا أن تكون للكويت ومكتب الأمم المتحدة مشاركة بمبادرات تعنى بالتعامل و التعاطي مع التغيرات المناخية واهمها التعامل من خلال الزراعة، مؤكدا أن التشجير والزراعة من العناصر الأساسية لتحقيق بيئة مستدامة وصحية.

وأضاف الشيخ: ما نقوم به اليوم هو جزء من مبادرة دعمتها مستشارة الشراكات الأستاذة رابعة حسين مكي الجمعة لمساهمتها بمجموعة من الأشجار في هذه المبادرة الأممية التي هي جزء من مجموعة من المبادرات والأنشطة والبرامج التي سنقوم بها بالتعاون مع المجتمع الكويتي، خصوصا الشباب من أجل التصدي للتحديات المناخية ووضع الخطوات العملية للتعامل مع هذه التحديات، معربا عن شكره لكل من ساهم وشارك في هذه المبادرة.

ولفت الشيخ إلى وجود مجموعة من الأنشطة وضعها مكتب الامم المتحدة في الكويت تتعلق بتحفيز الشباب بالمشاركة بمبادرات في التحول في استخدامات الطاقة والتخلص من المخلفات وإعادة التدوير ومحاربة التصحر فضلا عن البرامج المختلفة المتعلقة بأنشطة الزراعة والتشجير، مشيراً الى انهم يطمحون لاشراك شركاء كثر سواء من المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني أو من القطاع الخاص والفاعلين في مجال البيئة في الكويت.

وقال الشيخ: نحن لا نهدف بهذا العمل لدعم الأمم المتحدة، وإنما نسعى لإيجاد شراكات إيجابية ومساهمات لخلق بيئة أفضل والتي تصب في خدمة المجتمع، وما نقوم به اليوم هو نموذج من نماذج عدة يقوم بها مكتب الامم المتحدة في الكويت، كاشفا عن أن هذه الأنشطة ستكون حاضرة في معرض المبادرات الشبابية للتعامل مع التحديات المناخية الذي سيستضيفه مبنى الأمم المتحدة في اكتوبر الحالي.

وعن موعد انطلاق هذه البرامج قال الشيخ: المبادرة التي قمنا بها اليوم هي جزء من هذه البرامج التي ستنطلق خلال شهر أكتوبر الحالي حيث ندعو إلى التعامل مع الشباب من خلال التغيرات المناخية وتنتهي هذه البرامج بيوم احتفال الأمم المتحدة بالشباب الذي يؤكد دورهم في التعامل مع المتغيرات المناخية.

واضاف: انطلاقا من هذا اليوم هناك مجموعة من الأنشطة التي نقوم بها خارج مبنى الأمم المتحدة بالتعاون مع الشباب ومؤسسات كويتية ومنها هيئة الزراعة والجمعيات التعاونية لتحفيز الشباب والمجتمع لدعم مبادراتهم ونشرها والدعوة إلى التوسع فيها في المستقبل.

التزام

وبشأن التزام الكويت بمخرجات قمة باريس المناخية قال: أغلب الدول ومنها الكويت التزمت بتنفيذ التزامات وطنية حيث إن الكويت وفي عام 2015 طبقت العديد من الالتزامات منها التعامل مع البيئة البحرية وتلوث الهواء والزراعة والالتزام بالتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، ونطمح أن تعيد الكويت تجديد هذه الالتزامات وان تضيف مبادرات جديدة لتكون الصورة أكثر وضوحا بما تقوم به في هذا المجال.

وأضاف: هناك أنشطة كثيرة تقوم بها الكويت لكننا نطمح إلى القيام بالمزيد من الانشطة التي تهدف إلى تخفيض درجات حرارة الجو.

وبخصوص التواصل بين مكتب الأمم المتحدة في الكويت والهيئة العامة للبيئة للحد من ظاهرة التغير المناخي أكد الشيخ أن ثمة اتصالات بيننا عن طريق مؤسساتنا المختلفة المعنية بالتغيرات المناخية وبين الهيئة العام للبيئة ووزارة الصحة الفاعلة في هذا المجال، فضلاً عن المؤسسات الحكومية الأخرى الفاعلة في هذا المجال خصوصا المعنية منها بالزراعة والتجارة والكهرباء والطاقة.

وفي كلمة وجهها إلى المجتمع الكويتي بزيادة عمليات التشجير قال الشيخ: ما قمنا به هو جزء من الدعوة الشاملة التي قامت بها الكويت واكدها مجلس الوزراء في توجيه هيئة الزراعة إلى التسريع في عملية التشجير في جميع مناطق الكويت، ونحن نشارك فيما دعت إليه الكويت ولسنا المبادرين بذلك.

