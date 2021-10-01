وطن النهار

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر أن منتسبي الشرطة العسكرية هم القدوة في الانضباط والالتزام ووجودهم أساس نجاح الواجبات والمهام لعموم وحدات الجيش.

جاء ذلك وفق بيان صحافي لرئاسة الأركان العامة للجيش أمس الخميس خلال الزيارة التي قام بها الوزير الجابر الى قيادة الشرطة العسكرية برفقة رئيس الأركان الفريق الركن خالد صالح الصباح ونائب رئيس الأركان الفريق الركن فهد الناصر وعدد من قيادات الجيش.

وشدد الجابر على أهمية الضبط والربط والنظام في الحياة العسكرية لانها من أهم الأسباب في تحقيق نهضة الجيوش وتطورها وتحقيقها للانتصارات وتقدمها وتلك هي رسالة منتسبي الشرطة العسكرية.

وأشاد بجهود هؤلاء وما يتمتعون به من ضبط وربط في أداء مختلف المهام والواجبات التي يكلفون بها داعيا اياهم الى المحافظة على تميزهم ومواصلة التدريب وصقل المهارات ورفع كفاءة الاداء.

وكان في استقبال الجابر لدى وصوله آمر قيادة الشرطة العسكرية العقيد الركن عادل الكندري وعدد من ضباط القيادة حيث استمع في مستهل زيارته الى ايجاز مفصل تم من خلاله بيان طبيعة المهام والواجبات المنوطة بالشرطة العسكرية ودورها في المحافظة على الضبط والربط والنظام وتوفير الحماية للمعسكرات والميادين وتأمين الأرتال العسكرية والمشاركة في عمليات التنظيم للعديد من الأنشطة والفعاليات والمناسبات الخاصة بوزارة الدفاع.

وشهد وزير الدفاع خلال زيارته عرضا خاصا لقوات الشرطة العسكرية تضمن كيفية التعامل مع الأحداث أثناء مهمة أمن وحماية الشخصيات وأسلوب التعامل في عمليات مكافحة الشغب كما جرى تقديم عرض لبعض المهارات والفنون القتالية في أسلوب التعامل لحفظ أمن الشخصيات خلال تنقلها.

وفي ختام العرض عبر الوزير الجابر عن فخره واعتزازه بما شاهده من روح معنوية عالية وبما يتمتع به منتسبو قيادة الشرطة العسكرية من جهوزية واستعداد وجدية في تنفيذ مختلف المهام والواجبات معربا عن خالص تقديره لدورهم المهم وعطائهم المتواصل وجهودهم المخلصة في سبيل حفظ الأمن والنظام في وحدات الجيش ومتابعة تقيد منتسبيها بتنفيذ كل الأوامر والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

كما نقل الوزير الجابر خلال زيارته تحيات وتقدير صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء لمنتسبي قيادة الشرطة العسكرية على تفانيهم واخلاصهم في خدمة وطنهم وحمايته وحفظ أمنه واستقراره.

