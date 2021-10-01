وطن النهار

دشنت وزارات التربية والصحة والداخلية والاعلام حملتها الوطنية الخاصة بعوده الطلبة الى مقاعد الدراسة تحت شعار (تعليم آمن) وتستمر على مدار العام وفق اشتراطات واجراءات صحية صارمة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي ان الحملة تهدف الى تأكيد التزام الطلبة وأولياء الأمور والهيئتين الادارية والتعليمية بتطبيق الاشتراطات والاجراءات الاحترازية والصحية منذ الخروج من المنزل مرورا بجميع مرافق المدرسة اذ تعمل وزارة التربية بالتعاون مع الوزارات المعنية على ترسيخ كل السبل لضمان سير العملية التعليمية بأمان.

وأضافت أن الحملة تهدف كذلك الى ترسيخ نهج ومنظومة شاملة للوقاية عبر تعزيز الوعي والمعرفة والثقافة لدى الفئات المستهدفة من خلال رسائل اعلامية تبث على نوافذ ومنصات الاعلام المرئي والمقروء والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي ودور السينما وشاشات العرض داخل المجمعات التجارية ومحطات الوقود وعلى الطرق.

وأوضحت أن ذلك يأتي بغية الوصول الى أكبر شريحة مستهدفة من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية لتحقيق الوقاية الشاملة عبر التأكيد على تنفيذ التعليمات الصحية والأمنية حماية لأبنائنا وبناتنا الطلبة.

وذكرت أن الحملة انطلقت بحزمة من اجراءات مشتركة تبدأ بتحديد وزارة الصحة الاشتراطات اللازمة الواجب اتباعها بالتنسيق مع وزارة التربية التي تتابع عن كثب تنفيذ هذه التعليمات لتوفير مناخ تربوي صحي لحماية الطلبة.

وبينت أن وزارة الداخلية تتولى تسخير كل جهودها بهدف تحقيق أعلى معدلات الأمان والانسيابية للحركة المرورية خاصة في محيط المدارس لضمان وصول الطلبة الى فصولهم الدراسية بأمان كما تعمل قطاعاتها الميدانية على بسط مظلة الامن والأمان والقضاء على الاختناقات المرورية والتصدي لأي ظواهر سلبية تعوق تحقيق الأهداف المرجوة.

ولفتت الى أن وزارة الاعلام بلورت كل تلك الرسائل التوعوية والتثقيفية والارشادية في منظومة اعلامية شاملة مبتكرة انطلقت بالتنسيق مع النوافذ الاعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية ومنصات التواصل الاجتماعي لضمان وصول الرسالة الاعلامية لحملة (تعليم آمن) الى كل الشرائح المستهدفة.

وذكرت ان الحملة الوطنية تثمن جهود ودور المؤسسات الحكومية والخاصة بقطاعاتها المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والمبادرات الايجابية التي تدعم الأهداف والرؤية من خلال الاشتراك ودعم الأنشطة والفعاليات الخاصة وآليات التنفيذ المشتركة ما يصب في مصلحة أبنائنا الطلبة.

