إيمانيات

في الثّامن والعشرين من شهر صفر، يصادف ذكرى وفاة النبيّ محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم)، الذي كان نوراً كلّه، وخيراً كلّه، ورحمةً كلّه، ورسالةً وخلقاً ليس فوقه خلق.

في آخر حياة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، كان يريد أن يؤكّد عدة مفاهيم إسلامية أصيلة، ومن أهمها، أن العلاقة بين الله وعباده هي بالعمل لا بشيء آخر، كالقرابة والمال، أو أيِّ امتياز مما يأخذه النّاس من امتيازات. وقد أكّد (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنَّ العمل هو الذي يمثّل القيمة عند الله، بقوله في نهاية حياته المباركة: «معاشر الناس، ليس بين الله وبين أحد شيء يعطيه به خيراً أو يصرف عنه شراً إلاّ العمل. أيها الناس، لا يتمنّ متمنّ ولا يدعّ مدعٍ، أما إنّه لا ينجي إلاّ عمل مع رحمة، ولو عصيت لهويت».

ومما كان يركّز عليه (صلى الله عليه وآله وسلم)، المفاهيم التي لها بعض الجوانب الروحيّة. فقد جاء عن جابر، أنّه قال: سمعت النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل موته وهو يقول: «ألا لا يموت أحد منكم إلاّ وهو يحسن الظّنّ بالله»، يحسن الظّنّ برحمته وبلطفه وبمغفرته وبكرمه وجوده، فلا ييأس منه تعالى.

إنّ في كلّ ذلك درساً لنا، حين نجد أنّ رسول الله (ص صلى الله عليه وآله وسلم) في آخر حياته وهو سيِّد الخلق والحبيب إلى الله يريد أن يخرج من الدُّنيا وليس لأحد عليه حقّ في أيّ جانب من جوانب حياته، فإذا كان رسول الله بهذه المثابة، فكيف بنا نحن الذين ننكر على الناس ديونهم التي علينا، والذين نظلم بعضنا بعضاً بالغيبة والضّرب والشّتيمة، فنَرِد إلى الله ونحن محمّلون بالأثقال؟ إنّ علينا أن نُرجع إلى الناس حقوقهم، أو أن نتسامح منهم قبل أن يأتي وقت لا نستطيع أن ندفع حقّاً ولا أن نتسامح من أصحابه.

كان (صلى الله عليه وآله وسلم) يريد أن يقدِّم حسابه للأمَّة، والأمَّة لم تنتخبه حتى يقدِّم لها حسابه، بل إنّ الله اصطفاه واختاره وهو أعلم من النّاس به، ولكنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أراد أن يعطي الفكرة لكلِّ قائد ومسؤول من بعده، في ضرورة الوقوف على رأي الأمّة، وأراد أن يعلّم الأمّة أن تطلب من القائد أن يقدِّم لها الحساب. فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) في مرضه الذي توفي فيه: «أيّها الناس، إنكم لا تعلّقون عليّ بواحدة، ما أحللت إلاّ ما أحلّ الله، وما حرّمت إلاّ ما حرّم الله»، وفي رواية أخرى أنّه قال: «أيّها الناس، والله لا تمسكون عليّ بشيء، إنّي لا أحلّ إلاّ ما أحلّ الله، ولا أحرِّم إلاّ ما حرّم الله، يا فاطمة بنت رسول الله، يا صفية عمّة رسول الله، اعملا لما عند الله، فإني لا أغني عنكما من الله شيئاً». إنّه يريد أن يؤكّد الخطّ الإسلاميّ الأصيل، بأنّ علاقة الناس بالله بما فيهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)ـ هي علاقة الاستقامة على خط الله، ولذلك خاطب الله رسوله بقوله تعالى في ما أراده منه: (فلذلك فادع واستقم كما أُمرت)، وخاطبه بقول آخر يوحي بالتهديد، ولكن الخطاب ليس موجّهاً إلى النبي بشخصه، بل هو إسماعٌ للآخرين، لأنّ القرآن نزل على طريقة: «إياك أعني واسمعي يا جارة»، وهو ما ورد في الآية: (وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذاً لاتخذوك خليلاً* ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً* إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيراً)، وفي آية أخرى، يتحدّث الله تعالى عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) بما يقترب من هذا الأسلوب بالقول: (ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل* لأخذنا منه باليمين* ثم لقطعنا منه الوتين* فما منكم من أحد عنه حاجزين).

