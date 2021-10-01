إيمانيات

رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يكن ليترك أمَّته من دون أن يؤمِّن لها ما يقيها الفتن والضّلال والانحراف الذي قد يحصل من بعده، لذا نراه ما إن شعر بدنوِّ أجله، حتى راح يزوِّد أمّته بوصاياه.

وصيَّته الأولى: عندما وقف بين النّاس قائلاً: «أيّها الناس، والله ما من شيء يقرِّبكم من الجنة ويباعدكم من النّار، إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يقرِّبكم من النّار ويباعدكم من الجنّة، إلا وقد نهيتكم عنه. أيُّها النّاس، إنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، إلا أن تلقوا ربّكم... أيها الناس، إنما الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، فلا ترجعُنَّ بعدي كفّاراً يضربُ بعضُكم رقابَ بعض. أيُّها الناس، إنَّ ربَّكم واحد، وإنَّ أباكم واحد، كلُّكم لآدم وآدم من تراب، إنَّ أكرمُكم عند الله أتقاكم، وليس لعربيّ على أعجميّ فضلٌ إلا بالتّقوى. ألا هل بلّغت؟ اللّهمّ اشهد!. قالوا: نعم. قال فليبلّغ الشاهدُ الغائب».

ووصيَّته الثانية التي جاءت بعد أن بلغه أن الناس، رجالاً ونساءً، تبكيه لدنوّ أجله، بعدما علموا باشتداد مرضه، حينها جاء متوكّئاً على عليّ (عليه السلام) وعمّه العباس، ووقف قائلاً لهم: «أمّا بعد، أيّها الناس، فماذا تستنكرون من موت نبيّكم؟! ألم ينع إليكم نفسه وينع إليكم أنفسكم؟! أم هل خُلِّد أحد ممّن بعث قبلي فيمن بعثوا فأخلد فيكم؟ ألا إنّي لاحق بربي، وقد تركت فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا؛ كتاب الله بين أظهركم، تقرأونه صباحاً ومساءً، فيه ما تأتون وما تدَّعون، فلا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، وكونوا إخواناً كما أمركم الله، ألا ثمّ أُوصيكم بعترتي أهل بيتي، أن لا تفترقوا عنهم أبداً حتى تقوم السّاعة».

أمّا الوصية الثّالثة، فقد حصلت عندما دخل إليه الفضل بن العباس وهو في شدّة مرضه، فقال له: شدّ هذه العصابة، فشدّها، وهي عصابة كان يضعها عند اشتداد الوجع عليه. ثم قال له: «أريد يدك»، فأخذ يده اليمنى، فانتهض حتى دخل المسجد، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أيّها النّاس، إنه قد دنا مني خفوق من بين أظهركم، وإنما أنا بشر، فأيما رجل كنت قد أصبت من بشره شيئاً، فهذا بشري فليقتصّ، وأيما رجل كنت أصبت ماله، فهذا مالي فليأخذ، واعلموا أنّ أولاكم بي رجل كان له من ذلك شيء، فأخذه أو حلّلني، فلقيت ربي وأنا محلّل لي، ولا يقولنّ رجل: إني أخاف العداوة والشحناء من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإنهما ليستا من طبيعتي ولا من خلقي، ومن غلبته نفسه على شيء، فليستعن بي حتى أدعو له».

فقام إليه رجل فقال له - وهنا لاحظوا كيف علّم رسول الله أصحابه أن يتحدّثوا معه بحرية رغم معرفتهم بموقعه - كنتَ مارّاً يا رسول الله ذات يوم في بعض أزقّة المدينة، وكنت تركب ناقتك، فامتنَعَت عليكَ، فأومأت لها بالسّوط، وأصاب جسدي، وأريد أن اقتصّ منك، فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يؤتى بالسّوط الذي كان يستخدمه يومها، حتى يكون عادلاً في الحكم، فيقتصّ الرّجل بالسوط نفسه. أعطى الرّجل السّوط، وكشف له رسول الله عن موضع القصاص في جسده الشَّريف، وقال له اقتصّ، ولكنّ الرَّجل بدلاً من أن يقتصّ، راح يقبّل موضع القصاص ويقول: «أعوذ بموضع القصاص من جسد رسول الله من النّار»، فقال له النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): «أتقتصّ أم تعفو؟»، فقال: «بل أعفو»، عندها قال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): «اللّهمَّ اعف عنه كما عفا عنّي».

