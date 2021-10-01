إيمانيات

الإنسان يتطلع إلى نموذج يقتدي به في سجاياه وتصرفاته، وقد يبحث بعض الناس عن نماذج متعددة، فواحد له قدوة من العلماء العباقرة، وآخر له قدوة من المصلحين، وثالث له قدوة من الرياضيين. وإذا كان الناس على اختلاف مناصبهم وأعمارهم بحاجة إلى من يتخذونه قدوة، فإنّ التلاميذ وطلاب العلم بحاجة ماسة إلى تلك القدوة.

ومَن غير المعلم لهذه المهمة؟

فالمعلم مرب ومشرف ورائد، فما هي الصفات والخصائص التي تجعل منه قدوة؟

المعلم القدوة يجب أن يكون متميزاً في مظهره وسلوكه وثقافته، والتميز هو أن يكون متفرداً في صفاته عن الناس متفوقاً فيها، فمن حيث المظهر يكون ذا هيئة جميلة، لباساً ونظافة وترتيباً، إلى جانب ذلك يتمتع بشخصية متزنة تتصف بسلوك قويم، وهو ينجز التزاماته، ويقوم بما عليه من واجبات، جدير بثقة الآخرين، يبني معهم علاقات طيبة، ويتحلى بالصبر والأناة في تأدية مهماته التربوية.

إنّ المعلم القدوة إنسان فاضل، يتميز بالصدق في عمله بحيث توافق أقواله أفعاله، فإنّ أمر تلاميذه ودعاهم إلى فضيلة، كان هو السباق إليها، وإن نهاهم عن رذيلة كان أبعد الناس عنها. يحب العلم والعلماء، ويتحدث بوضوح وسهولة، وتعبير مناسب حسب مقتضى الحال، فالحسن عند التلاميذ ما استحسنه المعلم والقبيح عندهم ما استقبحه. أما الثقافة والأهلية التربوية، فالمطلوب من المعلم القدوة، أن يكون مطلعاً على فنون الثقافة، بحيث يلمّ من كلّ فن بطرف، وخاصة فيما يتعلق بمناهج المرحلة التي يدرسها، وأن يكون واسع الاطلاع على التربية نظرياً وتطبيقياً؛ فالتلاميذ يعجبون بالمدرس الماهر الذي يتقن إيصال المعلومات والأفكار إليهم، ويحبون بل يعجبون بكل جديد يسمعونه. إذا توافرت هذه الصفات، من مظهر متميز وسلوك رائد وثقافة واسعة في المعلم القدوة، فسيكون له تأثير بالغ في سلوك من يربي وفي تحصيلهم الدراسي...

المعلم الناجح هو من يحتفظ بدافعية متجددة وطموح متنامٍ لتحقيق ما يصبو إليه في العملية التعليمية، متماشياً مع كوكبة العصر المتجددة، ليخدم فئة المتعلمين، ومتداركاً في الوقت نفسه شتى الاحتياجات والمتطلبات التي تريدها تلك الشريحة، معلمين أو متعلمين.

الفائدة ستصيب حتماً كلّ من يعرف هذا المعلم، الذي اعتمد على خطة وسياسة بناها للوصول إلى النجاح، مبتدئاً بنفسه، لينشر شذا روحه الجميلة على من حوله، فتصيب كلّ من له علاقة بدائرة الميدان التربوي والمجتمع المحلي، سعياً نحو العالمية التي يسمو إليها الجميع.

