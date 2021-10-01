مال وأعمال

كشفت مصادر لـ«النهار»، عن مخاطبات عدة لجهات حكومية بضرورة تقليص النفقات لأقصى حد ممكن، مع تخفيف الالتزامات المالية قدر الامكان، حتى تتضح آلية معالجة نقص السيولة بالشكل المطلوب.

وفي اطار ذي صلة كشفت المصادر ذاتها عن احياء عملية الاستفادة من اراضي وأملاك الدولة بالشكل الأنسب، حيث تستهدف الجهات المختصة حصر جديد لتلك الأملاك مع اعادة هيكلة الطرق المستخدمة للاستفادة منها.

وبينت المصادر ان أزمة السيولة تعَظيم تطلعات الاستفادة من ممتلكات الدولة، حيث يتم العمل على سجل وطني للأراضي، وخرائط تفصيلية لها. واضافت ان مؤسسات دولية كالبنك الدول دعت الى انشاء هيئة للاراضي والعقارات في وقت سابق، كما تم انجاز قانون لتلك الهيئة.

وقال البنك الدولي إن الأراضي والعقارات هي ثاني اهم وأثمن الأصول المادية في الكويت بعد النفط. وتحدثت تقارير دولية عن نقص مصطنع في الاراضي الاستثمارية في الكويت، مع ضرورة معالجة تلك الأزمة بأسرع وقت ممكن، موضحة ان 90% من الاراضي والعقارات المحلية مملوكة للدولة وباهظة الكلفة. وتهدف عملية تنظيم الاراضي والعقارات المملوكة للدولة، الى توفير قاعدة بيانات متكاملة عن اراضي الدولة وضمان حسن استخدامها وتيسير اتاحتها للجمهور، واعداد العقود التي تضمن حقوق الدولة على اراضيها وعقاراتها وتحسين بيئة الأعمال في السوق العقارية وتنظيم المهن العقارية والتنسيق مع المطورين العقاريين وضمان قيد وتسجيل وتوثيق الحقوق العينية التي تقررت على الأراضي والعقارات واعداد الاستراتيجيات المتعلقة بها.

وكانت وزارة المالية قد توقعت بداية العام الحالي، عجزا بمقدار12.1 مليار دينار، وقالت المالية، ان الموازنة تتضمن نفقات بمقدار 23 مليار دينار، فيما تقدر الموازنة، الايرادات المتوقعة بنحو 10.9 مليارات دينار.

وتضرر اقتصاد الكويت بالنفط جراء انهيار اسعار الخام في 2020، مع تراجع الطلب بسبب جائحة كورونا.

وكان مجلس الأمة اقر العام الماضي تعديلا قانونيا بوقف الاقتطاع التلقائي من عائدات النفط (10%) لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة، في مسعى لتعزيز السيولة في الخزينة العامة.

