مال وأعمال

أعلنت شركة Ooredoo للاتصالات، عن مشاركتها للحملة التوعوية التي اطلق عليها شعار «تعليم آمن» والتي كانت نتيجة الجهود الحثيثة للدولة والتعاون بين اربع وزارات رئيسة هم: وزارة الداخلية والاعلام والصحة والتربية والتي تم اطلاقها في الأول من اكتوبر 2021.

وجاءت حملة «تعليم آمن» بغرض توعية وتشجيع جميع افراد المجتمع ودعوتهم الى المشاركة في دعم الجهود والمبادرات الحكومية في مجال الاستعداد والتجهيز لعودة الطلبة الى مقاعد الدراسة مع بداية العام الدراسي 2021-2022. فقد رصدت الدولة والوزارات المشاركة مسارات الحملة والتي تصب تركيزها على تحقيق مجموعة من الأهداف التي تحقق انطلاقة آمنة للعام الدراسي الجديد، اهمها تعزيز ثقة الطلاب بنفسهم وجعل المدرسة المكان الآمن لبناء الصداقات بين الأطفال، بالاضافة الى رفع مستوى الوعي لدى الأهل بتنشئة الأطفال بعيداً عن الأساليب السلبية والمؤثرات العقلية.

ومن جهتها تهدف مشاركة Ooredoo لهذه الحملة الى ابراز دور الشركة الفعال في المجتمع المحلي فضلاً عن مساندة الجهات الحكومية وتوجهاتهم وأنشطتهم، لذلك قامت الشركة بابتكار خطة اتصال استراتيجية تهدف الى نقل الرسالة الرئيسة والهدف الأسمى للحملة في جميع وسائل الاعلام الصحافية والرقمية والراديو، تتضمن عرض الشعار والفيديو الخاص بالحملة على برج Ooredoo، وارسال رسائل نصية توعوية الى جميع عملائها.

وتشمل الحملة تصميم فيديوهات مصورة تحاكي العودة الآمنة للمدارس، ونشر نصائح ورسائل توعوية متنوعة خاصة تجسد اهداف الحملة، فضلاً عن تفعيل جميع قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالدولة والوزارات المشاركة والرعاة لدعم مسارات الحملة.

