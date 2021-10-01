مال وأعمال

أصدرت المحكمة الادارية حكما انتصرت فيه للمستهلك الكويتي، يقضي بعدم قبول الدعوى بالزام وزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة بفرض رسوم مكافحة الاغراق لانتفاء القرار الاداري، وذلك بعد تدخل ثلاث شركات اسمنت من خلال مكتب المجموعة المهنية لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية. وقال المحامي فهد العازمي في تصريح له ان المحكمة الادارية قضت بعدم قبول الدعوى ضد الحكومة من احدى شركات الأسمنت المحلية بفرض قرار رسوم مكافحة الاغراق على واردات الأسمنت من الجمهورية الايرانية الاسلامية، وأكد العازمي ان المحكمة ساهمت في حكمها بمنع احتكار سوق الاسمنت، ما يعد التطبيق الأمثل لصحيح القوانين واللوائح النافذة. وأوضح العازمي ان هذا الحكم خلق بشكل مباشر بيئة تنافسية حرة امام الشركات العاملة في هذا القطاع، وعدم اخراجها من هذا السوق الحيوي والذي يلامس المستهلك والمواطن البسيط في حال فرض هذه الرسوم على واردات الاسمنت من الجمهورية الايرانية.

