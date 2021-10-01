مال وأعمال

مع انتهاء شهر سبتمبر من العام الحالي، انتهى الشهر السادس من السنة المالية الحالية للكويت، لينتهي بذلك النصف الأول من العام المالي (2022/2021).

وقالت شركة الشال للاستشارات في تقرير، انه من المتوقع ان يبلغ العجز الافتراضي وفق تقديرات الموازنة الحالية وأداء الاشهر الستة الفائتة نحو 5.8 مليارات دينار.

وأوضح التقرير انه بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر سبتمبر بلغ نحو 75 دولارا، وهو اعلى بنحو 30 دولارا للبرميل اي بما نسبته نحو 66.6% عن السعر الافتراضي الجديد في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولارا للبرميل.

وحقق برميل النفط الكويتي في النصف الأول من العام المالي الحالي معدل بلغ نحو 70.8 دولارا، وهو اعلى بحوالي 27.2 دولارا عن معدل السنة المالية السابقة والبالغ 43.5 دولارا للبرميل، بينما ادنى بنحو 19.2 دولارا للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90 دولارا، وذلك وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد ايقاف استقطاع الـ 10% من جملة الايرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

وذكر التقرير انه من المفترض ان تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية في شهر سبتمبر بما قيمته نحو 1.4 مليار دينار، واذا افترضنا استمرار مستويي الانتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع ان تبلغ جملة الايرادات النفطية بعد خصم تكاليف الانتاج لمجمل العام المالي الحالي نحو 15.4 مليار دينار، وهي قيمة اعلى بنحو 6.3 مليارات دينار عن تلك المقدرة بموازنة السنة الحالية والبالغة نحو 9.1 مليارات دينار. ومع اضافة نحو 1.8 مليار دينار ايرادات غير نفطية، ستبلغ جملة ايرادات موازنة العام المالي الحالي نحو 17.2 مليار دينار.

وأوضح التقرير انه اذا تم الالتزام بقرار مجلس الوزراء الكويتي بتخفيض نفقات الموازنة الحالية بما لا يقل عن 10%، اي تعديلها الى ما يقارب نحو 20.7 مليار دينار بعد ان كانت اعتمادات المصروفات عند نحو 23 مليار دينار، فمن المحتمل ان تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2022/2021 عجزاً قيمته 3.5 مليارات دينار.

ولكنه التزام مستبعد فكل قرارات وتصرفات الواقع تناقضه، لذلك من المتوقع ان يبلغ العجز الافتراضي وفق تقديرات الموازنة الحالية وأداء الأشهر الستة الفائتة نحو 5.8 مليارات دينار، وانخفاضه عن المقدر عند بدء العمل بالموازنة لا فضل للادارة العامة فيه، فالفضل كله يعود لتماسك اسعار النفط.

