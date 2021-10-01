مال وأعمال

للمرة الأولى في الشرق الأوسط، تستضيف دبي معرض إكسبو 2020 الذي سيفتح أبوابه للزوار غداً الأول من أكتوبر، بعد حفل افتتاحي ضخم منتظر مساء اليوم.

المعرض الذي تأجل لفترة عام بسبب جائحة كورونا، والذي كلّف سبعة مليارات دولار، ينطلق بمشاركة 192 دولة من حول العالم، ويعتبر الحدث العالمي الأكبر منذ تفشي الوباء.

ويستهدف «إكسبو 2020» في دبي جذب 25 مليون زائر خلال فترة انعقاده التي تنتهي في 31 من مارس 2022.

وتم بناء موقع «إكسبو» من الصفر على مساحة تتجاوز أربعة كيلومترات مربعة، أي ما يوازي نحو 600 ملعب لكرة القدم.

أقيم المعرض العالمي الأول في لندن في عام 1851 في كريستال بالاس الذي بني خصيصا لهذا الغرض.

وسيطلب من زوار المعرض تقديم إثبات تطعيم أو نتيجة فحص سلبية لفيروس كوفيد-19. كما سيتعيّن عليهم وضع الكمامات والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي. وقد سجلت الإمارات تراجعا ملحوظاً في الإصابات بالفيروس.

وفي هذا الصدد، كان نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم طمأن حول الاستعدادات لانطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي».

وقال في تغريدة: «نطمئن الجميع بأن التجربة التي سيشهدها العالم في إكسبو ستكون غير مسبوقة.. وبأن الإمارات ودبي ستكون على قدر الحدث العالمي.. وبأن الستة أشهر التي ستجتمع فيها 192 دولة معنا ستبقى في ذاكرة العالم بإذن الله».

و«إكسبو 2020»، هو معرض دولي، ومن المقرر أن يبدأ المعرض في دبي في أول أكتوبر 2021 وسيستمر حتى 31 مارس 2022.

ويعد انطلاق المعرض سابقة تاريخية، فهو أول معرض إكسبو دولي ينظم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا على أرض الإمارات.

وتوفر معارض «إكسبو» الدولية منصة لاستعراض أهم الابتكارات التي رسمت ملامح العالم الذي نعرفه اليوم. وسيواصل «إكسبو 2020» المحافظة على هذا التقليد بفضل الكشف عن أحدث التقنيات من جميع أنحاء العالم.

قالت اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي أنه انطلاقا من رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات ستنطلق في الأول من أكتوبر المقبل مرحلة جديدة من العمل الدؤوب بالتعاون مع شعوب العالم أجمع بهدف تحقيق المزيد من النجاحات الاستثنائية لدولة الإمارات ولجميع الدول المشاركة.

و قالت اللجنة إن النجاح في جمع 191 دولة لكل منها جناحها المستقل للمرة الأولى في تاريخ إكسبو الممتد على 170 عاما، فخر لكل إماراتي ومقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجسيد لقدرة أبناء الإمارات على تحقيق النجاح حتى في ظل الظروف والتحديات التي تحيط بالعالم.

و قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي: «بالتزامن مع احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بيوبيلها الذهبي وتطلعها لخمسين سنة مقبلة، تكتب دولة الإمارات قصة نجاح ملهمة سيخلدها التاريخ، بعد أن تمكنت بحكمة قادتها وإخلاص شعبها من جمع 191 دولة وبناء منصة عالمية توفر البيئة المثالية لتعزيز التعاون الدولي».

ويدعم إكسبو 2020 دبي من خلال شراكاته وشركائه والمشاركين فيه الابتكار بما يخدم تطلعات الإنسانية، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويؤسس لشراكات تستمر لما بعد 2022 في المنطقة والعالم.

ويركز إكسبو 2020 دبي على تسخير الإمكانات لتحفيز العقول بهدف إيجاد الحلول للتحديات بتوظيف الابتكار وتوفير منصات ملهمة ومحفزة على الابداع، بهدف استمرار التقدم البشري في جميع المجالات.

