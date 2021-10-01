مال وأعمال

تعد مشاركة الكويت في «اكسبو 2020 دبي» الأكبر من نوعها وتعكس الإرث الحضاري والثقافي الكويتي في مختلف المجالات حيث تعد منصة استثنائية تتيح للمجتمع العالمي التعاون لمناقشة عوامل التنمية العالمية «الاستدامة والتنقل والفرص».

وتبلغ مساحة جناح الكويت الذي تبلغ مساحته نحو 5.5 آلاف متر مربع وارتفاع يبلغ 24 مترا مستوحى تصميمه من أبراج المياه،ويقع ضمن منطقة الاستدامة تحت شعار «كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة» وستكون صناعة محتوى المشاركة مستندة على ركيزتين أساسيتين هما بحث علمي أفضى إلى استثمار الحواس الخمس للإنسان والثانية استطلاع رأي أجري لمعرفة ماذا يريد الزائر معرفته عن الكويت، من خلال استخدام آخر ما توصلت إليه صناعة التكنولوجيا البصرية والسمعية والحسية في صناعة محتوى المشاركة.

و يحمل شعار الكويت الرسمي في المعرض رسائل تتعلق برؤية الكويت 2035 وعناصر الاستدامة التي يقع ضمنها جناح الكويت في منطقة «اكسبو» وستقوم الكويت بعرض مشاريعها الاستراتيجية ومبادرات تحقيق أهداف التنمية إضافة الى التعريف بالإرث الحضاري والثقافي وجذب الاستثمارات وتسليط الضوء على إسهاماتها الإنسانية.

