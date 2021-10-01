مال وأعمال

اختتمت شركة إن سي إم للاستثمارمشاركتها في معرض فوركس دبي إكسبو 2021، الحدث الأكبر في المنطقة والأكثر تأثيراً في الفوركس وتداول العملات والذهب والسلع، الذي استضافه مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 29 إلى 30 سبتمبر 2021، وشارك فيه أكثر من 6 ألاف عارض محليا ودوليا من مختلف الشركات العربية والإقليمية.

وقالت شركة إن سي إم للاستثمار في بيان صحافي، إن جناح الشركة المشارك في معرض فوركس دبي إكسبو 2021 قد شهد زيارات لافتة من مختلف الضيوف على مدار اليومين، حيث قام فريق الشركة باستعراض المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة، كما تمت مناقشة متطلبات العملاء واحتياجاتهم المستقبلية، كما تم إطلاق نادي إن سي إم الرياضي الذي سيقود دورا أساسيا في فعاليات المسؤولية المجتمعية للشركة.

وفي هذا الصدد، صرح نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة إن سي إم للاستثمار ناصر المري أن الشركة تحرص كل عام على المشاركة الفاعلة في معرض فوركس إكسبو دبي 2021 الذي أصبح منصة مهمة للإطلاع على آخر تطورات سوق الفوركس العالمي وأحدث التكنولوجيات المستخدمة في التداول الإلكتروني.

وأضاف المري، «نحن نفخر بتواجد إن سي إم للاستثمار في هذا الحدث المهم وكذلك بتواصلنا مع العملاء والمستثمرين المهتمين بعالم الفوركس والتداول الإلكتروني، حيث رأينا استفادة الحاضرين من الاستشارات واستمتاعهم بالفعاليات التي أقمناها لهم ومنها سحوبات القرعة حيث ربح العديد منهم عملات ذهبية وأجهزة ذكية.»

كما صرح الرئيس التنفيذي في الشركة خرم سعيد بأن، «لقد استعرضنا الخدمات التي نوفرها للعملاء والتي من أهمها تدريب المتداولين، حيث دأبت الشركة خلال الفترة الماضية على تنظيم الندوات الالكترونية والمخصصة للمستثمرين الجدد أو للمراحل المتقدمة، حيث إن المستثمرين الأفراد باتوا يعرفون اتجاهات السوق، من خلال مشاركتهم في هذه الندوات التي ننظمها وكذلك اطلاعهم المستمر على التقارير التحليلية لأسعار العملات».

وبيّن الرئيس التنفيذي أن شركة إن سي إم للاستثمار تعد إحدى أرقى شركات الاستثمار والوساطة المالية في المنطقة ومرخصة من قبل الجهات الرقابية والتنظيمية في الكويت، وتقدم خدمات التداول الإلكتروني من خلال منصات التداول الخاصة بها والخبرات في تخصصها الذي يدور حول العملات والسلع والمعادن الثمينة وعقود الفروقات.

وذكر الرئيس التنفيذي أن الشركة توفر للمستثمرين كل ما يحتاجونه لتداول آمن وناجح في الأسواق المالية العالمية بالاضافة الدعم الفني على مدار الساعة لكي نساعد المتداولين على اقتناص أفضل الفرص الاستثمارية وتحقيق أقصى النتائج.

