مال وأعمال

تم بث حفل افتتاح معرض «إكسبو 2020 دبي»، على الهواء مباشرة، عبر أكثر من 430 موقعا في جميع أنحاء دولة الإمارات، ما يمنح الجميع فرصة متابعة هذا الحدث الاستثنائي أينما كانوا.

وأفاد «إكسبو» في بيان، بأن الجمهور كان في كل مكان بالدولة، مساء على موعد مع مشاهدة حفل الافتتاح عبر شاشات في مواقع عديدة، بينها المطارات ومراكز التسوق والفنادق وغيرها من معالم الدولة، ومتابعة فقرات الحفل كاملة على الهواء مباشرة.

واحيا الحفل نخبة من الفنانين العرب والعالميين، تضم فنان العرب، محمد عبده، وفنانة العرب، الفنانة الإماراتية أحلام، والفنان حسين الجسمي، سفير «إكسبو 2020 دبي»، إضافة إلى النجمة الإماراتية الصاعدة ألماس، والمغنية اللبنانية الأميركية ميساء قرعة.

وضمت قائمة النجوم العالميين المشاركين في الحفل مغني «الأوبرا» الشهير أندريا بوتشيلي والمغنية ومؤلفة الأغاني البريطانية، إيلي غولدينغ، وعازف البيانو الصيني ذائع الصيت لانغ لانغ والفنانة أنجيليك كيدجو، والمغنية ومؤلفة الأغاني أندرا داي.

