مال وأعمال

أشار رئيس الموارد البشرية لمجموعة بيت التمويل الكويتي « بيتك»، زياد العمر، الى ان القطاع المصرفي في العالم يمر بمرحلة التحول نحو بيئة ذكية وتنفيذ التحول الرقمي في كل قطاعات البنك، مبينا انه من الضروري تحويل ادارة الموارد البشرية نحو الرقمنة والتركيز على أتمتة العمليات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية في أقرب فرصة ممكنة، و«بيتك» قطع أشواطا كبيرة في هذا المجال.

ولفت العمر خلال مقابلته مع مجلة المصارف، الى ان التكنولوجيا الحديثة بدأت تأخذ محل العمل الروتيني، مبينا انه من المتوقع أن يسد البشر الفجوات في العمليات المتخصصة التي لا يستطيع النظام الآلي العادي فهمها، بالاضافة الى أنهم بحاجة الى أن يكونوا قادرين على توجيه عملية تنفيذ تلك الأنظمة حتى نستوعب تماما المزايا التي تتسم بها هذه التقنيات.

وأضاف: «من المرتقب أن نشهد تحولا في المهارات التي تستلزم الانتقال من النطاق التشغيلي الى أولئك الذين يتمتعون بخبرات تقنية عاليه، حيث يحتاج هؤلاء الى التدريب للاضطلاع بالأعمال الجديدة. وزادت التوقعات بشكل عام للانتاجية بعد أن وفرت الأنظمة الكثير من الوقت لمعالجة العديد من الأنشطة وفي بعض الحالات جعلتها فورية».

وأكد العمر التزام «بيتك» بتقديم الدعم اللازم للموظفين للانتقال الى نموذج العمل الجديد الذي يمثل المعيار الجديد لمستقبل العمل، لافتا الى انه من شأن زيادة استخدام روبوتات المحادثة الاحترافية في مراكز الاتصال واستخدام أجهزة التفاعل XTM ومراكز الخدمة الذاتية أن يعزز نوعية الموظفين المعينين في المستقبل».

وأوضح ان اعتماد التكنولوجيا الحديثة في القطاع المصرفي ستسفر عن مجموعة من التطورات والمزايا الجديدة على هذا القطاع، اما بشأن التطورات فان التقنية بلا شك تساهم في خلق نوعيات جديدة من الوظائف لم تكن معروفة اومهمة على نطاق واسع، مثل التدقيق على الانظمة وحمايتها، وهيكلة خدمات ومنتجات تعتمد على التقنية بشكل كامل، بالاضافة الى الامن السيبراني والتسويق الالكتروني والبيع عن بعد، والتواصل غير المباشر مع العملاء وصيانة الشبكات وتعزيز البنى التحتية التكنولوجية وغيرها من الوظائف ذات الطابع الخاص، وفي نفس الوقت سيتطلب الوضع الجديد من الموظفين التحلي بمهارات وامكانيات ربما لم تكن مطلوبة من قبل وبما يتواءم مع مهامهم والوظائف الجديدة الامر الذى يستتبع من الموارد البشرية اعداد التوصيف الوظيفي المناسب وتحديد المهام الوظيفية بدقة لمنع التداخل او التعارض في الاعمال مع تطبيق معايير جديدة تتعلق بالامان وقياس الكفاءة وتقييم الاداء في وقت يتم فيه وضع منظومة متكاملة ومحددة للرواتب والاجور والمكافآت والمزايا والترقيات، بغية استقطاب المتميزين في المجالات السابق ذكرها وتعظيم دورهم في مجالات الاعمال المختلفة.

وأضاف العمر ان الاعتماد المتزايد على التقنية الحديثة ورقمنة الاعمال والانشطة والخدمات والمنتجات على امتداد القطاع المصرفي باكمله من شأنه المساهمة بدور رئيسي في خفض النفقات وزيادة الايرادات مع تحسين جودة الخدمة وتوفير عوامل السرعة والدقة والامان بالاضافة الى تفريغ الموظفين خاصة في الخطوط الامامية وفي الفروع للقيام بدور تسويقي من شأنه تحقيق الاهداف الموضوعة وزيادة الربحية وتعزيز الحصة السوقية والابتعاد عن الاعمال الروتينية شبه الالية التي تستهلك من قدرات الموظف وتحتمل الخطأ وتخضع للاعتبارات البشرية من حيث الكم والكيف في الانجاز.

