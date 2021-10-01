مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب ربع السنوي على الجائزة الكبرى من برنامج جوائز الحصاد الاسلامي، وربحت الجائزة وقيمتها 250 ألف دينار العميلة هدية داود الشمري وقد أقيم السحب عبر اذاعة نبض الكويت في 360 مول، وذلك يوم الأربعاء الموافق 29 سبتمبر 2021.

وبهذه المناسبة قدمت هنادي خزعل رئيس ادارة قنوات التوزيع المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي المتحد، التهنئة للفائزة، متمنية لها دوام التوفيق، معربة في الوقت ذاته عن سعادتها البالغة بالثقة الغالية التي يضعها العملاء في البنك.

وأكدت خزعل أن البنك الأهلي المتحد حرص منذ اطلاق برنامج جوائز الحصاد الاسلامي على تقديم باقة حصرية من الجوائز بما يسهم في تحقيق تطلعاته عملائه، ويعمل على تعزيز ثقافة الادخار، مشددا على التزام البنك بتوفير الحلول المصرفية الحديثة، والتي تنسجم مع متطلبات العملاء المختلفة.

يتميز حساب الحصاد الاسلامي بأنه حساب السحب على الجوائز الاسلامي الأول في الكويت، والذى يقدم ما يزيد عن 750 جائزة سنويا، وينفرد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار والذي يقدم أكبر قيمة من الجوائز الى أكبر عدد من الفائزين، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الايداع الفوري في الحساب.

وتتضمن سحوبات الحصاد العديد من الجوائز، من بينها جائزة بقيمة 100 ألف دينار في كل من عيد الفطر وعيد الأضحي وتبقى الجائزة الربع سنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار أهم ما يطمح اليه العملاء لتحقيق تطلعاتهم. كذلك تقدم جوائز الحصاد 20 جائزة أسبوعية بقيمة ألف دينار لكل رابح. وكذلك، لأول مرة في الكويت، تم تقديم «سحب الأفضلية» ربع السنوي بقيمة 25 ألف دينار حصريا للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ من قبل بأي من جوائز الحصاد الاسلامي خلال السنوات الخمس الأخيرة بشرط الحفاظ على رصيد حسابهم لمدة عام على الأقل، وتتيح كل 50 ديناراً في حساب العملاء ضمن هذه الفئة فرصة واحدة للدخول في السحب.

وبالاضافة الى هذه الباقة من الجوائز المميزة، يحظى العملاء بأرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة ضمن هذا الحساب، وهو ما يجعل حساب الحصاد الاسلامي فريدا من نوعه وجذاب لكل أفراد المجتمع الراغبين في التوفير من خلال تحقيقه للعديد من المميزات سواء على المدى القصير أو على المدى الطويل.

