مال وأعمال

في الوقت الذي تستعد فيه دول العالم لعقد قمة مناخية أخرى في غلاسكو الشهر المقبل، تُذكّر منظمة أوبك بأن النفط الخام، سيظل المصدر الرئيس للطاقة لعقود من الزمان، خاصة في ظل سعي الدول الأقل ثراء في العالم الى تحقيق مستويات معيشية ونمو أعلى.

وتقول أوبك ان وجود المزيد من السيارات الكهربائية على الطرقات جنبا الى جنب مع الضغوطات الرامية لتوفير الطاقة البديلة والمتجددة، جميعها عوامل ستقود الى عصر يتناقص فيه الطلب على النفط في البلدان الغنية.

الا أن أوبك قالت أيضا في تقريرها السنوي حول آفاق النفط العالمي ان احتياجات الطاقة بالنسبة للاقتصادات الآخذة في التوسع في أجزاء أخرى في العالم لا تزال تؤكد أن النفط هو المصدر الأول للطاقة حتى عام 2045.

تجدر الاشارة الى أن اعصار ايدا ضرب ميناء بالغ الأهمية يعمل كمركز دعم أساسي لصناعة النفط والغاز في المياه العميقة في خليج المكسيك في الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، زادت أوبك الانتاج ببطء بعد تخفيضات كبيرة في عام 2020 خلال أسوأ فترات الوباء.

وجاء في التقرير: «ما هو واضح في آفاق النفط العالمي لهذا العام هو أن الطلب على الطاقة والنفط قد ارتفع بشكل كبير في عام 2021، بعد الانخفاض الهائل في عام 2020، ومن المتوقع استمرار التوسع على المدى الطويل». وذكر التقرير أيضا: «من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على الطاقة الأولية بنسبة 28% في الفترة بين 2020 و2045، مع جميع مصادر الطاقات اللازمة الأخرى، مدفوعا بمضاعفة حجم الاقتصاد العالمي المتوقع واضافة حوالي 1.7 مليار شخص الى عدد السكان في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2045».

وذكرت المجموعة أن الفحم وحده من سيشهد استخداما أقل، بينما ستشهد مصادر الطاقة الأخرى طلبا متزايدا، على الرغم من أن الحصة ستتحول لتشمل نسبة أكبر من مصادر الطاقة المتجددة والنووية والغاز الطبيعي. يرسم التقرير المؤلف من 340 صفحة مستقبل تراجع الطلب على النفط في البلدان الغنية التي تنتمي الى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم 38 دولة، حيث تتجسد جهود مكافحة تغير المناخ في شكل مصادر الطاقة المتجددة وأنواع الوقود البديلة في السيارات والطائرات والسفن.

