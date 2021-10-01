مال وأعمال

أظهرت بيانات حكومية في اليابان ان الواردات من النفط الخام الكويتي تراجعت بنسبة 9?2 بالمئة في اغسطس الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل الى 5?69 ملايين برميل اي ما يعادل 183 ألف برميل يوميا وذلك في اول انخفاض لها منذ شهرين.

وقالت البيانات التي اصدرتها وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي ان الكويت وباعتبارها ثالث اكبر مزود نفطي لليابان قامت بتوريد 6?7 بالمئة من اجمالي وارداتها من النفط الخام.

واضافت البيانات ان واردات اليابان الاجمالية من النفط الخام شهدت في شهر اغسطس تناميا بنسبة 15?5 بالمئة وعلى اساس سنوي الى 2?73 مليون برميل يوميا في اول ارتفاع لها منذ شهرين.

واشارت الى ان الشحنات من الشرق الاوسط شكلت 92?1 بالمئة من اجمالي الواردات بزيادة 4 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

