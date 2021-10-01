مال وأعمال

أفاد تقرير أن «أوبك+» سوف تتمسك على الأرجح بالاتفاق القائم لاضافة 400 ألف برميل يوميا الى انتاجها في نوفمبر حين تجتمع الأسبوع المقبل.

وقالت مصادر لوكالة «رويترز» ان وزراء «أوبك+» الذين سيعقدون اجتماعهم عبر الانترنت يوم الاثنين، سوف يدرسون النتائج التي سوف تتوصل اليها اللجنة الفنية المشتركة، قبل اتخاذ قرار نهائي.

وشددت المصادر للوكالة: «سنُبقي على خطة الزيادة بواقع 400 ألف برميل يوميا».

واتفقت «أوبك+» في يوليو على زيادة الانتاج 400 ألف برميل يوميا كل شهر للتخلص تدريجيا من تخفيضات قدرها 5.8 ملايين برميل يوميا، كما اتفقت على تقييم الاتفاق في ديسمبر.

وقال الأمين العام لمنظمة «أوبك» محمد باركيندو في كلمة افتتاحية لاجتماع فني لـ«أوبك+» ان الزيادة التدريجية لانتاج المنظمة تلبي ارتفاع الطلب على النفط وتمنع تراكم فائض الامدادات.

وأضاف «باركيندو» على حسابه على «تويتر»: «تسهم القرارات الوزارية لأوبك والحلفاء للبدء في اعادة 400 ألف برميل يوميا الى السوق كل شهر في المساعدة في تحقيق التوازن بين الحاجة الى زيادات تدريجية من أجل معالجة الطلب دون حدوث فائض محتمل للمعروض».

أفادت مصادر لوكالة «رويترز» أن «أوبك+» سوف تتمسك على الأرجح بالاتفاق القائم لاضافة 400 ألف برميل يوميا الى انتاجها في نوفمبر حين تجتمع الأسبوع المقبل، رغم ارتفاع خام «برنت» لأعلى مستوى في 3 سنوات.

