مال وأعمال

تباين أداء أسعار النفط اذ انحسرت عمليات بيع كانت تلقت دفعة من زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، فيما يتوقع محللون احتمال ألا يلبي المعروض الطلب الذي يتعافى.

ونزل خام برنت 8 سنتات الى 78.56 دولارا للبرميل، بعد أن تراجع 0.6% اول من أمس الأربعاء.

وارتفع الخام الأميركي 11 سنتا الى 74.94 دولارا للبرميل بعد أن نزل أيضا 0.6% في الجلسة السابقة.

توقعات بتمسك أوبك بخطط انتاج نوفمبر رغم بلوغ النفط 80 دولارا

وقالت ادارة معلومات الطاقة الأميركية أمس ان مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي.

وارتفع الخامان القياسيان في وقت سابق من الجلسة، عقب يومين من الخسائر، فيما يتطلع المراهنون على ارتفاع النفط للحاجز القادم الذي سيخترقه السعر بعد ان ارتفع برنت فوق 80 دولارا للمرة الأولى في ثلاث سنوات.

