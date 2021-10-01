مال وأعمال

اليوم، تدقُّ أجراس خطر مالي يرتبط بالتغيّر المناخي أيضا، وهو يتربص بالسندات الحكومية التي تمثِّل الجزء الأكبر من السوق العالمية للديون. أعداد متزايدة من المستثمرين، والأكاديميين، وواضعي السياسات، والجهات التنظيمية تتساءل ما اذا كانت التصنيفات الائتمانية (التصنيفات الأكثر انتشارا التي تدعم النظام المالي بشكل كبير)، تأخذ بالاعتبار تأثيرات التغيّر المناخي المتطرفة، أو تأثير التغيرات في السياسات المرتبطة بالاحترار العالمي على مُصدري السندات. وهي مخاطر تهدِّد بنوع من الانهيار المفاجئ والفوضوي للأصول، وقد وصفها الاقتصادي الراحل هايمان مينسكي بالتداعيات التي تطيح بصناديق التقاعد، والميزانيات العمومية للبنوك المركزية والتجارية، بالأخطار التي يصورها الاقتصادي مينسكي، والانهيارات بالأسعار المرتبطة بها. يقول ستيفن فيت المحامي في «مركز القانون البيئي الدولي» في واشنطن الذي يركِّز على المسؤولية المناخية والتمويل: «النطاق الزمني بالنسبة لتغيّر المناخ قد يمتد لعقود أو قرن من الزمان، لكنَّ الخط الزمني للآثار المالية يبدأ الآن».