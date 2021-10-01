مال وأعمال

أظهر تقرير نشرته الوكالة الأوروبية للبيئة، أن تلوث الهواء المتأتي من الانتاج الصناعي في أوروبا يلحق أضرارا بيئية تراوح قيمتها بين 280 مليار يورو و430 مليارا، أو 499 مليار دولار. وأشارت الوكالة الى أن هذه التقديرات توازي «حوالي 2% الى 3% من اجمالي الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي، وهو أعلى من الناتج الاقتصادي الاجمالي لدول أعضاء عدة». وفيما حقق القطاع الصناعي الأوروبي تقدما «كبيرا» على صعيد تقليص أثره البيئي والمناخي، «لا تزال التكاليف الاجتماعية أو الآثار الخارجية الناجمة عن تلوث الغلاف الجوي في القطاع مرتفعة»، بحسب التقرير الذي يستند الى بيانات من العام 2017. وتُترجم هذه الأضرار من خلال أمراض ووفيات مبكرة وتدهور الأنظمة البيئية والموائل الطبيعية والمحاصيل الزراعية، ما يُترجم من خلال تكاليف اقتصادية. ومن بين أكثر من 1100 مصنع أعلنت عن اصدارها انبعاثات مسببة للتلوث، يتحمل 211 موقعا المسؤولية عن نصف التكاليف، وفق التقرير الذي أشار الى أن أكثرية هذه المواقع موجودة في ألمانيا وبريطانيا وبولندا واسبانيا وايطاليا. ويحمل تلوث الغلاف الجوي الناجم عن المحطات الحرارية الخطر الأكبر على الصحة والبيئة، يليه قطاع الصناعات الثقيلة وانتاج المحروقات ومعالجتها، بحسب الوكالة الأوروبية.