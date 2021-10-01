مال وأعمال

اقترب سعر الدولار الأميركي من أعلى مستوياته في عام أمام العملات الرئيسة وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيقلص تدريجيا اجراءات التحفيز اعتبارا من نوفمبر في حين استفاد الدولار الأسترالي المرتبط بالسلع الأولية من ارتفاع أسعار الحديد الخام. وحقق الدولار، الذي يعتبر ملاذا آمنا، مكاسب كبيرة في جلستي التداول الأخيرتين وسط مخاوف من أن يسحب الاحتياطي الاتحادي دعمه للاقتصاد في وقت يتباطأ فيه النمو العالمي ويرتفع التضخم. وساهم ارتفاع عوائد سندات الخزانة في دعم الدولار. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسة، 94.327 دون تغيير يذكر عن مستواه عندما بلغ 94.435 للمرة الأولى منذ أواخر سبتمبر العام الماضي.