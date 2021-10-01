النهار Weekend

بينما اعتبر المزارع يوسف حمزة إصلاح، أن القطاع الزراعي في الكويت متأخر جدا ويحتاج إلى إرادة وإدارة تجارية فعالة، أكد أن المزارعين باتوا يعانون مشاكل جمة مرتبطة بمسلسل انقطاع التيار الكهربائي وضعف المياه المعالجة وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، مشيرا في نفس الوقت إلى أن أبرز المشاكل التي باتوا يواجهونها تتمثل بارتفاع نسبة ملوحة ماء الارتواز سنة تلو الاخرى.

ودعا إصلاح، في لقاء مع «النهار»، إلى ضرورة انتشال القطاع الزراعي من وحل التأخر، موضحا أن هناك قصورا كبيرا لدى هيئة الزراعة لاسيما في عدم اهتمامها بالمزارعين والحدائق العامة والتشجير بالشكل المطلوب، كما أن هناك أيضا قصورا لدى اتحاد المزارعين في خدمة المزارع الحقيقي خاصة في تسويق المنتج الوطني.

ورأى أهمية أن يرعى الديوان الاميري موضوع تخضير الكويت، في حين دعا إلى إنشاء هيئة أو شركة زراعية مساهمة للجميع وإدخال هيئة الاستثمار لتقوية مركزها، مطالبا في نفس الوقت اتحاد المزارعين إلى وقف الشد والجذب الدائر بين دهاليزه.

وقال: إن «المزارع أساس الأمن الغذائي في كل البلدان، وعند الأزمات لن تجد من يقف بجانبك سوا ابن بلدك»، منوها إلى أن المزارع المنتج يستطيع تلبية أغلب احتياجات السوق من الأصناف الأساسية، غير أنه يحتاج إلى التوسع بالزراعة في المحميات الخضراء المبردة، فضلا عن تطبيق الرزنامة الزراعية وحماية المنتج المحلي.

وذكر أن «جائحة كورونا» أضرت بالمزارعين حتى أصبحوا يعانون نقص الأيدي العاملة التي بات من الصعب عليها العودة في ظل ارتفاع أسعار التذاكر إلى الضعف، لافتا إلى وجود فكرتين للدعم، الاولى تتمثل بزيادة الدعم المادي لعدم كفايته في ظل انخفاض الاسعار مقارنة مع تكاليف الزراعة، والثاني إلغاء الدعم المادي وتحرير أسعار الخضار، مفضلا الثانية عن الاولى بإلغاء الدعم وتثبيت بعض اسعار الخضار والاكتفاء بدعم المزارع بالديزل والادوية الزراعية والماء المعالج.

وتحدث المزارع «ابو حمزة» إلى الكثير من المواضيع المرتبطة بالقطاع الزراعي من خلال اللقاء التالي، فإلى التفاصيل:

? في البداية، دعنا نسلط الضوء على مزرعة يوسف حمزة إصلاح، من حيث المساحة؟ وماذا تحتوي؟ وما هي الأعمال التي تقومون فيها لكل ركن من أركان المزرعة؟

? المساحة 100 الف متر مربع، وهي الحمدلله متنوعة وتحتوى على الزراعات الحقلية والمحمية، كما أن هناك أجزاء منها مخصصا للمواشي وللدواجن وللاسماك وللمناحل.

? منذ متى ابو حمزة مهتم في الزراعة؟ وهل مواصلة العمل فيها نابع عن حب الزراعة ام للتجارة؟

? منذ الصغر مع والدي -حفظه الله- الذي غرس فينا حب الزراعة وتربية الحيوانات، ومواصلة العمل فيها نابع كهواية اولا وتمضية وقت فراغ وقليلا من التجارة.

? هناك من يعتبر ان الزراعة في الكويت صناعة؟ باعتقادك لماذا؟

? لايوجد لدينا صناعة فعلية في الكويت والقطاع الزراعي هو الوحيد المنتج ويفيد المواطنين.

? هل الدعم الذي تقدمه الدولة كاف؟، ام يحتاج المزارع دعما إضافيا؟ وما انواع الدعوم المطلوبة؟

? هناك فكرتان للدعم، الاولى زيادة الدعم المادي لعدم كفايته في ظل قلة الاسعار، والثاني إلغاء الدعم المادي وتحرير أسعار الخضار، وأرى ان يتم الغاؤه وتثبيت بعض اسعار الخضار والاكتفاء بدعم المزارع عن طريق الديزل والادوية الزراعية والماء المعالج.

? هل تعتقد أن المزارع الكويتي يستطيع المساهمة في تعزيز الامن الغذائي؟ وكيف؟

? بالتأكيد يستطيع ذلك، فالمزارع هو أساس الأمن الغذائي لأي بلد كان، سيما في كورونا واثناء ايقاف التوريد، اثبت بأنه المساهم الرئيسي في حفظ الأمن الغذائي، كما انه عند الازمات لن تجد من يقف معك الا ابناء بلدك.

? ما قراءتك للقطاع الزراعي، هل هو متأخر ام متطور؟ وماذا يحتاج؟

? القطاع الزراعي حاليا متأخر ويحتاج الى ادارة تجارية فعالة، حيث لا يمكن تطوير هذا القطاع واغلب المزارعين وقع في خسائر كبيرة، لذا يجب ان يكون القطاع مجديا تجاريا لكي ينمو ويتطور.

الحصاد

? كيف يمكن تمكين المزارعين من حصد المحاصيل الزراعية بشكل يومي طوال العام في الموسم وغير الموسم، وهل بامكانهم تغطية حاجة السوق من اصناف الخضار الاساسية المطلوبة للمواطنين؟

? نحتاج إلى التوسع بالزراعة في المحميات الخضراء المبردة لحصد الكثير من الأصناف طوال السنة، والمزارعين يستطيعون تلبية اغلب حاجه السوق من بعض الاصناف الاساسية اذا كانت الاسعار مشجعة وتغطي تكاليف الانتاج على الاقل.

? اشتكى عدد من المزارعين من جملة من المشاكل ومنها نقص الايدي العاملة؟ كيف ترى ذلك؟

? اثناء جائحة كورونا غادر الكثير من العمالة الزراعية، وهذه العمالة تواجه معوقات بالعودة إلى الكويت نظير قلة الرحلات وغلاء اسعار التذاكر الكبير، حيث ان بعض قيمة التذاكر وصلت الى 800 دينار (رجوعا فقط!).

? أبو حمزة، ما المشاكل التي تواجه المزارع؟

? نواجه مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بصورة مستمرة وضعف المياه المعالجة وارتفاع نسبة ملوحة ماء الارتواز سنة تلو الاخرى، ناهيك عن قلة العمالة.

? هل ترى ان الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تقوم بدورها بالشكل المطلوب؟ أم ان هناك قصورا؟ وما المطلوب منها؟

? لا ارى انها تعمل بالشكل المطلوب للمزارعين وايضا بالحدائق العامة والتشجير بصفة عامة ولديها الكثير من القصور بخدمة المزارعين منها توفير البذور والاعلاف والاسمدة، والحال ينطبق ايضا على اتحاد المزارعين الكويتي الذي لايقوم بخدمة جيدة للمزارع خصوصا تسويق المنتجات المحلية.

? هل هناك أمور حول القطاع الزراعي ترغب بالتحدث فيه؟

? نحتاج الى تطبيق الرزنامة الزراعية وحماية المنتج المحلي كحال جميع دول العالم وانشاء شركة زراعية مساهمه للجميع وإدخال هيئة الاستثمار لتقوية مركزها.

? كلمة أخيرة، أو رسالة تريد أن توجهها؟

? بصفة عامة اتمنى ان يرعى الديوان الاميري تخضير الكويت وتكون له السلطة العليا، كما اتمنى وقف الشد والجذب الواقع في اتحاد المزارعين الكويتي.

