النهار Weekend

يعتبر منتجع هيلتون الكويت من فنادق الكويت المميزة ذات تصنيف الـ 5 نجوم حيث يتميز بموقعه على الواجهة البحرية في المنقف، ويمتد المنتجع على طول 5 شواطئ رملية وحدائق خضراء تبلغ مساحتها 250 الف متر مربع، كما يبعد مسافة 6 كم فقط من مركز الفحيحيل للتسوق الذي يضم الكوت مول.

يضع المنتجع جميع الخيارات المناسبة لاسعاد الضيوف المسافرين بغرض الأعمال أو الترفيه بدءا من غرف عصرية مع اطلالة على المحيط أو الحديقة أو استوديوهات مجهزة بمطابخ صغيرة، كما تحتوي كل وحدة على حمام وأسرة فخمة وميني بار ومرافق صنع الشاي/ القهوة، فيما يمكن للعائلات الاختيار بين شاليهات مكونة من غرفتي نوم وفيلات مكونة من 4 غرف نوم تحتوي على شرفات أو تراسات وفيلات رويال تضم مسابح خاصة، وتشمل جميع الوحدات خدمة الواي فاي عالية السرعة مجانا وخدمة الغرف على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، حيث يطمح المنتجع الى ترك بصمته على أوجه الضيوف على شكل ابتسامة رضا وذكريات جميلة.



والضيوف يمكنهم الحصول على الفطور في المطعم، كما يمكنهم الاستمتاع بالوجبات الشرق أوسطية والبحر المتوسط في Naranj على بعد 5 دقائق سيرا، بالاضافة الى توافرمدينة ألعاب مائية وملعب تنس ايضا.

وتشمل وسائل الراحة 4 مطاعم تتنوع من الشرقية والايطالية الى العالمية على سبيل المثال لا الحصر، بالاضافة الى بار المسبح الذي لا يقدم المشروبات الكحولية الموجود بجانب أحد المسبحين الخارجيين وستاربكس المتوفر في مكان الاقامة، كما يوجد أيضا سبا ومركز للياقة البدنية يعمل على مدار الساعة ومنطقة لعب للأطفال داخلية وخارجية ومجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية التي تشمل الرياضات المائية والتنس وكرة القدم وكرة الطائرة الشاطئية وتأجير الدراجات وصيد الأسماك.