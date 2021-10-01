النهار Weekend

يشهد ستاد الثمامة ثماني مباريات في مونديال قطر 2022 من دور المجموعات حتى ربع النهائي، كما يستضيف مباريات في بطولة كأس العرب نهاية العام الحالي. ومع افتتاح الستاد الذي يتسع لـ 40 ألف مشجع يصبح هذا الصرح المونديالي الفريدة سادس الستادات جاهزية لاستضافة منافسات المونديال، بعد ستاد خليفة الدولي، وستاد الجنوب، وستاد المدينة التعليمية، وستاد أحمد بن علي، وستاد البيت.

وجذب ستاد الثمامة بتصميمه الفريد الانظار، وتساءل الجميع عن العقل الذي يقف خلف هذا الصرح الرياضي المتميز، وتبين أن المعماري القطري ابراهيم الجيدة هو الذي طوع أفكاره لتصميم ستاد الثمامة، أحد الستادات الثمانية التي ستشهد منافسات مونديال، واعرب الجيدة عن فخره لاسهامه في نجاح استضافة قطر الحدث الكروي الأضخم في العالم، ولأول مرة في العالم العربي والشرق الأوسط.

وأكد الجيدة في حوار مع موقع (Qatar2022.qa) أنه ترقب اعلان اللجنة العليا للمشاريع والارث عن افتتاح هذه الأيقونة الفريدة في عالم ستادات كرة القدم، عندما يستضيف الستاد نهائي النسخة الـ 49 من بطولة كأس الأمير بين فريقي الريان والسد في 22 أكتوبر الحالي.

وقال: «يكفيني فخراً تواجد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، خلال الاعلان عن جاهزية ستاد الثمامة، وحضور سموه نهائي كأس الأمير. وسأكون حينها الأسعد بين حشود الجماهير في أرجاء الستاد».

ويستذكر المهندس ابراهيم الجيدة، الرئيس التنفيذي وكبير المهندسين في المكتب العربي للشؤون الهندسية، وأول مهندس قطري يصمم أحد ستادات مونديال كرة القدم، تجربة تصميم هذه الأيقونة التي تعد من أشهر ستادات كأس العالم.

كانت المشاركة في تصميم الستادات المونديالية حلماً يراود الجيدة، وكان له ما أراد عندما فاز بمسابقة لتصميم ستاد الثمامة، فما أن بدأ في رسم مخطط معماري، حتى رآه شامخاً كجوهرة تفتح ذراعيها للترحيب بأفضل لاعبي كرة القدم في العالم خلال المهرجان الكروي المرتقب على أرض قطر في 2022.

بدأت رحلة تصميم الستاد المونديالي بتوجيه الدعوة للمهندسين المعماريين في جميع أنحاء العالم لتقديم تصاميم لستاد جديد يحتضن منافسات مونديال قطر 2022، على أن يستوحى التصميم المقترح من القحفية، وهي قبعة الرأس التقليدية التي يرتديها الرجال في أنحاء العالم، وهو الأمر الذي حمل أهمية خاصة بالنسبة للجيدة لأنها تنبع من صميم التراث العربي، حيث تتعاقب الأجيال في المحافظة على ارتدائها حتى وقتنا الحاضر.

ويحكي الجيدة كيف توجه الى السوق القديم بالدوحة لشراء العديد من «القحافي» التي تحمل نقوشاً وتصاميم مختلفة، كي ينهل منها فكرة التصميم التي سيخطها على الورق، وقال: «ما زلت أذكر تلك الليلة، حين قمت بشراء «قحافي» بتصاميم مختلفة كي أمعن النظر وأتفحص بعين المهندس المعماري النقوش التي تزينها».

وتابع الجيدة: «لطالما ارتديت القحفية عندما كنت طفلاً، لكني حينها لم أكن أعير انتباهاً للتراث الذي تجسده وتنوع النقوش وتعددها وعمق التصاميم من الناحية المعمارية».

وأشار المعماري القطري، الذي أمضى العديد من الليالي في ابداع تصميم فريد للستاد يعكس شكل القحفية بأسلوب معبر ومبتكر وعملي، لدرجة أن عملية التصميم شكلت هاجساً لازمة حتى خلال نومه، اذ اعتاد على الاستيقاظ في منتصف الليل ليتفحص النقوش والرسومات المتنوعة على «القحافي»، الى أن توصل في نهاية المطاف الى وضع رسم أولي نال اعجابه، وشعر بسعادة غامرة عندها طرح على زملائه في فريق المهندسين بالمكتب المخطط الذي أصبح فيما بعد التصميم النهائي للستاد المرتقب.

ويواصل الجيدة حديثه عن رحلة تصميم أحدث ستادات المونديال، مشيراً الى أن من بين أهم أهدافه خلال مرحلة اعداد تصميم الستاد كان ابتكار تصميم يلقى صدى واسعاً لدى الناس في جميع أنحاء المنطقة، ويثير اعجابهم واستحسانهم.

وأضاف: «كنت على ثقة في أن المعماريين المشاركين في مسابقة التصميم سيتركز عملهم على تطوير الشكل الأصلي للقحفية بالكامل، دون الابقاء على جوهرها التقليدي، وبالتالي ستأتي النتيجة في شكل تصميم بعيد عن شكل القحفية. لكني حرصت على وضع تصميم حديث ولكنه يحتفظ في الوقت نفسه بهويتها التقليدية وطابعها الأصلي، لأن المحافظة على الهوية والتراث المحلي يحمل أهمية قصوى بالنسبة لي».

وتضمن التصميم النهائي لستاد الثمامة نقوشاً وأنماطاً متعددة، بالاضافة الى رسوم للعملات الذهبية. وقد أعيد لاحقاً استخدام تصميم النقود الذهبية في تصميم وحدات التهوية في تقنية التبريد المبتكرة التي يمتاز بها الستاد الجديد.

وفي هذا السياق يقول الجيدة: «يحمل التصميم أبعاداً مختلفة، فالقحفية في هذا التصميم لا تجسد غطاء الرأس الذي يرتديه الرجال في مختلف أرجاء الوطن العربي فحسب؛ بل تعكس على نحو عملي آلية تشغيل الستاد وسقفه الذي صمم لحماية المشجعين من حرارة الشمس. كما روعي في عملية التصميم الداخلي للستاد استخدام النقوش والزخارف التي نراها في القحفية».

ورغم اسهام الجيدة في تصميم وتطوير العديد من المشاريع في أنحاء العالم؛ الا أنه يصف تجربته في تصميم ستاد الثمامة بـ «المختلفة كلياً». ويقول: «أنتظر اللحظة التي ستبث فيها أهازيج المشجعين الحياة في أرجاء هذا الصرح الرياضي الاستثنائي. أنا على يقين تام بأن مشاعر السعادة ستغمر المشجعين لمشاهدة ستاد يجسد أمام أعينهم تحفة معمارية تعكس تراثنا الذي طالما كان مدعاة للفخر لنا جميعاً في الوطن العربي».

ويرى الجيدة أن المنطقة العربية تشهد فترة انتعاش وازدهار معماري، ويتطلع بدوره الى الهام غيره من المعماريين والمصممين الشباب، وقال: «يتمتع العرب بالثقافة الأغنى والأكثر تنوعاً على الاطلاق والتي ما تزال حتى الآن مصدر الهام لكبار المعماريين والمصممين حول العالم، اذ ما زالت نقوش وفنون العمارة العربية يستوحى منها الكثير من التصاميم في كافة أرجاء العالم».

ودعا الجيدة المهندسين المعماريين الشباب على اقتناص الفرص لتطوير مهاراتهم، وبذل كل ما بوسعهم ليصلوا الى تحويل تصاميمهم المبتكرة الى صروح معمارية مبهرة يشار اليها بالبنان.

مركز حيوي

سيترك ستاد الثمامة ، أثراً واسع النطاق على الساحات الاقتصادية والرياضية والثقافية في قطر حيث ستكون المنطقة المحيطة بالستاد غنية بمرافق عدة يتصدرها فندق مميز سيبنى داخل الستاد وسيحوي 60 غرفة. علاوة على ذلك فسيشكل والمنطقة المحيطة به مركزاً حيوياً لأهالي منطقة الثمامة وروادها، حيث ستحتضن مرافق رياضية متعددة الى جانب مسجد ومنافذ بيع بالتجزئة وأخرى تجارية، بالاضافة الى فرع لمستشفى الطب الرياضي أسبيتار ذي الطراز العالمي.

عمل بلا إصابات

احتفلت اللجنة العليا للمشاريع والارث بتحقيق انجاز جديد على صعيد صحة وسلامة العمال في مشاريع بطولة كأس العالم حيث سجل مشروع بناء ستاد الثمامة 10 ملايين ساعة عمل دون وقوع اصابات تعيق العمل، اضافة الى 5 ملايين ساعة عمل أخرى في ملاعب تدريب المنتخبات المشاركة في المونديال وشارك في بناء ستاد الثمامة أكثر من 3500 عامل، وتسلم كل منهم شهادة تقدير لما حققوه من انجاز.

خفض الطاقة الاستيعابية

بعد اسدال الستار على منافسات مونديال 2022؛ من المقرر خفض الطاقة الاستيعابية للستاد بتقليل عدد المقاعد الى 20 ألف مقعد، بما يتلاءم مع الاحتياجات المحلية ليتم استخدام الستاد في استضافة مباريات كرة القدم وغيرها من الفعاليات الرياضية، وذلك بعد تفكيك نصف المقاعد والبنية التحتية الرياضية والتبرع بها لتطوير مشاريع رياضية في دول نامية حول العالم.



انتعاش السياحة



تهدف الاستراتيجية الوطنية للهيئة العامة للسياحة في قطر الى تعزيز عدد غرف الفنادق ذات الثلاث والأربع نجوم المتوفرة في قطر بحلول عام 2030. ما سيجعل الفندق المزمع انشاؤه في ستاد الثمامة بعد البطولة منسجماً بكل سلاسة مع الهدف المرجو تحقيقه. كما وضعت الهيئة العامة للسياحة في قطر خططاً بغية زيادة عدد غرف الفنادق ذات الثلاث والأربع نجوم بواقع 6% و4% على التوالي، مع رفع عدد الغرف بشكل مثالي على اختلاف أنواعها لتصبح 65.000-62.000 بحلول عام 2030.



شركتان قطريتان



تولت شركتان قطريتان، هما النخيل لتنسيق الحدائق والخليج للمقاولات، تنفيذ ملاعب التدريب المخصصة للفرق المشاركة في المونديال، ويعمل لديهما حالياً أكثر من 1500 عامل. وقد تحقق هذا الانجاز بفضل التزام المقاولين في مشروع بناء ستاد الثمامة وملاعب التدريب بمعايير الصحة والسلامة، والتعاون الوثيق مع اللجنة العليا، ما يؤكد على الأولوية التي تحظى بها صحة وسلامة عمال مشاريع بطولة قطر 2022.

الاستدامة حاضرة

مثل كل الستادات الثمانية التي ستقام على أرضها مباريات مونديال قطر 2022، حرص فريق عمل ستاد الثمامة على تضمين أفضل ممارسات الاستدامة والمحافظة على البيئة في كل مراحل انشائه، واضعاً نصب عينيه الحصول على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس) فئة أربع نجوم للتصميم والبناء وفي اطار خطة العمل لتحقيق هذا الهدف، تم تحديث محطة توليد الطاقة في الموقع، بما يتوافق مع أحدث المعايير المعتمدة في مجال كفاءة الطاقة.

