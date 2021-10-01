النهار Weekend

مسيرة حافلة بالنجاح، تمتلكها د. مشيرة خطاب، سواء خلال مراحلها التعليمية، أو في مسيرتها المهنية التي تنوعت ما بين العمل الدبلوماسي والنشاط الحقوقي، وهي المسيرة ذاتها التي جعلتها المرشحة المصرية لتولي منصب منظمة «اليونسكو» بدعم من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهو الترشيح الذي يمكن القول أنه بمثابة «التتويج» لرحلتها الثرية. مناصب كثيرة تقلدتها الدبلوماسية المصرية الكبيرة، د.مشيرة خطاب من بينها وزيرة الأسرة والسكان السابقة وسفيرة مصر في 3 دول، ومساعد وزير الخارجية وأمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة والخبيرة في مجال حقوق الإنسان. وهي هنا تخص «النهار» في هذا الحوار بالجانب الآخر من حياتها:

? نبدأ من العائلة..إلى أي مدى تأثرت طفولتك ونشأتك بالأسرة؟

? يمكنني القول أنني كنت محظوظة بنشأتي وسط أسرة ميسورة الحال ومثقفة في محافظة القاهرة، فوالدي كان مهندسًا ومثقفاً ويؤمن بعمل وتعليم المرأة وكان يعاملني وبقية أشقائي بكل احترام وأريد أن أشير هنا إلى أن غالبية أفراد عائلتي كانوا مهندسين وأطباء وكانت عائلة مثقفة ومتقاربة ومتحابة جدا ولا أتذكر طوال حياتي أن حدثت مشادة واحدة بين والدي ووالدتي، فكانت علاقتهما في قمة التحضر والرقي، وكانا قريبين جداً مني في كل شيء خلال جميع مراحل تعليمي منذ المرحلة الابتدائية والإعدادية ثم المرحلة الثانوية العامة.

? ما الصفات التي يمكن القول أنها انتقلت إليكِ من والدك؟

? تعلمت من والدي الهدوء والعقلانية في الحديث والفخر بالأصول والعائلة والمحافظة التي ننحدر منها، ووالدي كان رجلاً متديناً جداً، ومبدأه أن الإنسان قيمته في الحياة بما يقدمه من عمل، وجذور عائلتي تعود إلى محافظة المنوفية وتحديداً من قرية كفر المصيلحة، التي ولد بها الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، وكانوا يطلقون على تلك القرية «كفر باريس» لأنه لم يكن بها رجل أمي، وكان جميع سكان القرية حاصلين على تعليم راقي رجال وسيدات.

أم هادئة حازمة

? ماذا عن دور الأم في حياتك؟

? والدتي لها فضل كبير علي بعد الله -عز وجل- ثم والدي فيما وصلت إليه حتى الآن من انجازات في جميع مراحل حياتي، بدءاً من عملي في السلك الدبلوماسي، ثم بمجال الأمومة والطفولة والأمم المتحدة، حيث كانت والدتي ربة منزل هادئة تماماً وراقية جداً في تعاملاتها مع الجميع، وكانت خريجة مدرسة راهبات، وفي الوقت ذاته كانت حازمة جداً معي وجميع اخواتي لحرصها على أن ننشأ نشأة صحيحة ونتلقى تعليم جيد، وتعلمت من والدتي السمو والرقي وعزة النفس والهدوء والأدب، وأعتز بنشأتي وتعليمي حتى الآن، كما أن أسرتي علمتني بأن ما أفعله في الخفاء هو الذي يجب أن أفعله في العلن وأن أكون واضحة وصريحة.

? تلقيت تعليمك في الفترة التي كان معروفاً فيها عن التعليم المصري الجودة والقوة.. كيف كانت مراحلك الدراسية؟

? نعم هذا كلام حقيقي..كنت محظوظة بتعليمي في مدارس وجامعات لم تكن أقل على الإطلاق من الجامعات الأميركية والأوروبية وقتها، فكنت من الأوائل في مراحل تعليمي الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعي أيضا، وحينما سافرت إلى الولايات المتحدة الأميركية للحصول على درجة الدكتوراه من أكبر الجامعات هناك لم أشعر نهائياً بأن هناك اختلاف جوهري بينها وبين جامعة القاهرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية التي تخرجت منها، ويكفي أنني تلقيت تعليمي الجامعي على أيدي عمالقة في مجال السياسة والاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أمثال د.بطرس غالي، ود.سعيد النجار، ود.خيري عيسى.

رحلة العمل

? ما أبرز تفاصيل التحاقك للعمل بالسلك الدبلوماسي المصري؟

? كنت من العشرة الأوائل وتحديداً الثانية في دفعتي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وكانت الأولى على دفعتي عفاف المغربل وطلبت وزارة الخارجية المصرية وقتها من إدارة الكلية إيفاد العشرة الأوائل للعمل بالوزارة، وطبعاً فرحتنا كانت كبيرة، وفوجئنا لدى استلامنا العمل أننا سنعين باحثين وليس دبلوماسيين، وأن الالتحاق بالسلك الدبلوماسي يكون من خلال إعلان واجتياز اختبارات شفوية وتحريرية واختبارات نفسية، وقررنا جميعا(عدا عفاف التي قررت عدم التقدم وفضلت التعيين معيدة في الكلية) خوض التجربة، فقد جاءتنا فرصة لتحقيق حلم يتمناه الكثيرون، كنت أعتقد أنني سأحتاج لواسطة كبيرة حتى أتمكن من العمل بوزارة الخارجية المصرية، ولم يكن في عائلتي أي شخص دبلوماسي لأنني كما قلت سابقاً عائلتي أغلبها كانوا مهندسين أو أطباء، واجتزنا جميعا الاختبارات. وقضينا عامين في معهد الدراسات الدبلوماسية والقنصلية وتخرجت الأولى على الدفعة بالمعهد بفارق 50 درجة عن المركز الثاني وكانت مكافأة وزارة الخارجية لي على هذا التفوق الكبير انتدابي للعمل عضواً بوفد مصر الدائم بالأمم المتحدة في نيويورك وكان هذا بداية رحلة نجاحي في السلك الدبلوماسي، وأيضاً كانت أول مرة في حياتي أترك أسرتي للسفر خارج مصر للعمل وأيضاً للحصول على الدكتوراه.

? وسط عائلة من الأطباء والمهندسين.. ماالذي دفعك للعمل في السلك الدبلوماسي؟

? لأنها كانت رغبتي وأنا في الثانوية العامة فكنت أحب القراءة جداً فوجدت نفسي أميل إلى دراسة الاقتصاد والعلوم السياسية رغم أن رغبة والدي كانت دخول كلية الطب لأنه كان يريدني أن أكون طبيبة واحتراماً لرغبة والدي بالفعل سجلت بالفعل في كلية الطب بجامعة القاهرة، وكان شقيقي الأكبر محسن طالباً في كلية الطب فأبلغته بأنني لا أرغب في دراسة الطب، لكنني أخشى أن يحزن والدي مني فنصحني بأن أدرس ما أريده وأحبه حتى أنجح فيه وأقنعني بأنه لن يجبرني على شيء لا أريده.

شخصيات مؤثرة

? في حياتك المهنية.. من الشخصيات التي تركت بصمتها على مسيرتك ؟

? أكثر من أثر في حياتي سواء في الجامعة أو في عملي معه بمكتبه بوزارة الخارجية هو معلمي أ. د. بطرس غالي، فهذا الرجل كان قامة وطنية وسياسية ودبلوماسية كبيرة لمصر وتولى حقيبة الخارجية المصرية في فترة صعبة وهى فترة المفاوضات الخاصة بمعاهدة السلام وزيارة الرئيس الراحل محمد أنور السادات إلى القدس كما أن كل من تتلمذ على يديه في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية يعرفه كمربٍ وقدوة وكان يحترم تلاميذه ويشجعهم ويدفعهم إلى الأمام هذا فضلا عن أنه كان يتمتع برؤية عصرية ولعب دورا كبيرا في تدعيم الدور المصري بأفريقيا وأتذكر إعجاب الرئيس نيلسون مانديلا وإشادته دوما بفضل بطرس غالي عليه وعلى سائر قادة تحرير إفريقيا. وإلى جانب د. غالي كان هناك وزير الدولة للشؤون الخارجية الأسبق محمد رياض، والذي كنت أعتبره بمثابة الأب الروحي، وأيضا الوزير الأسبق إسماعيل فهمي كان علامة بارزة في تاريخ الدبلوماسية المصرية الذي استقال من منصبه وزيرا للخارجية عقب إعلان الرئيس السادات عن عزمه زيارة القدس، ومن الشخصيات التي أثرت في مسيرتي، الدبلوماسي اللامع عمرو موسى وزير الخارجية وأمين عام جامعة الدول العربية الأسبق.

? ما أبرز مبادئك في الحياة؟

? الاحترام.. والذي يبدأ باحترام النفس واحترام الآخرين والقيم والأخلاق هي أساس النجاح والتفوق الحقيقي، إتقان العمل هو ما تعلمته من والدي، والاهتمام بالجوهر،وأن المظاهر أو الماديات لا تصنع الاحترام.

أول راتب

? هل تتذكرين أو راتب حصلتِ عليه من عملك بوزارة الخارجية المصرية؟

? طبعاً أتذكر.. كان 17 جنيهاً وفي نفس اليوم أنفقته على شراء بلوزة وشعرت بفخر كبير حينما حصلت على هذا الراتب لأنه كان أول دخل لي في حياتي رغم أنه كان مبلغاً ضعيفاً خلال سبعينيات القرن الماضي وهذا هو حال الدبلوماسيين، لكن يكفينا فخراً أننا أبناء مدرسة الدبلوماسية المصرية التي تعد واحدة من أقوى المدارس على مستوى العالم.

? بعيدًا عن أجواء وذكريات العمل.. نريد أن نعرف طبيعة علاقتك بأولادك؟

? رزقني الله بنهى، ومحمود وبحكم علمي ولدا خارج مصر وتحديداً حينما كنت في فيينا، وعلاقتي بهم قوية وطيبة والحمد لله وأستشيرهم في الكثير من الأمور ونظرا لتعلقهما بي وتقديرهما لمسيرتي اختارا دراسة الاقتصاد والعلوم السياسية مثلي لكنهما لم يدخلا هذا المجال بسبب النقلة التي حدثت في حياتي مطلع الألفينات من السلك الدبلوماسي لمجال الأمومة والأسرة والطفولة، فقررا العمل بمجالات مختلفة.

? ماذا عن هوايات الدبلوماسية المصرية مشيرة خطاب؟

? أتحرك كثيراً ولا أحب الكسل مارست رياضة التنس وشاركت في مسابقات للرياضة والبالية منذ طفولتي أحب رياضة المشي،ومتابعة عالم الأزياء والموضة وأيضاً القراءة وأحب سماع الموسيقى الحديثة والقديمة، وأحب آمال ماهر وشيرين عبدالوهاب، ومن الزمن الجميل أحب عبدالحليم حافظ وأم كلثوم وشادية وفاتن حمامة و هند رستم.

تحول مفاجئ

? بعد رحلة طويلة في السلك الدبلوماسي قررتِ تغيير وجهة بوصلتك ناحية الأمومة والطفولة.. ما الدافع وراء هذا التعديل في مسارك المهني؟

? أنا لم اختر أن أغير مسار حياتي وقرار انتدابي أميناً عاماً للمجلس القومي للأمومة والطفولة بصلاحيات وزير ورئيسي المباشر هو رئيس مجلس الوزراء، كان بالفعل مفاجأة ولم أكن وقتها قادرة على استيعابها وشعرت أنه إقصاء لي. استغرقتني المفاجأة فترة طويلة كي استوعب أكبر تحول حدث لي طوال حياتي، وأدركت فيما بعد أن انتقالي للمجلس القومي للطفولة والأمومة، شكل بداية أكثر مراحل حياتي المهنية ثراء وإنجازا.

? وسط إسهاماتك الواضحة في مجال حقوق الإنسان.. من أكثر من تأثرتِ به في هذا المجال؟

? درست القانون الدولي والمنظمات الدولية ولكن استخضر حواراتي مع الرئيس التشيكي الأسبق فاتسلاف هافل والذي كان فيلسوفاً كبيراً اسقط حائط برلين بكتاباته واذكر بكل فخر حديثه عن مصر وهو يثمن التعددية التي تتمتع بها واحترامها لكل الأديان كما أدركت قيمة المجتمع المدني في جنوب أفريقيا وأكثر شخصية تأثرت بها وتعلمت منها حقوق الإنسان هو الزعيم الخالد والملهم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا صاحب مدرسة «نحن نغفر ولكن لا ننسى».

? بالحديث عن مانديلا الذي منحك أعلي وسام في جنوب أفريقيا..هل هناك مواقف معينة تربطك معه لا تنسى ..وكيف قضيتِ فترة عملك كأول سفيرة لمصر هناك؟

? فترة عملي سفيرة لمصر في جنوب أفريقيا كانت مميزة جداً في حياتي من عام 1994 حتى عام 1999 لأنها كانت تحدياً كبيراً لي فكنت أول سفير لمصر في جنوب أفريقيا،وكان رئيسها وقتها هو الزعيم نيلسون مانديلا، الذين أدين له بفضل كبير في حياتي الدبلوماسية وكان يقدم لي كل أشكال العون والمساعدة لإنجاحي في مهمتي كسفيرة لمصر لأنه كان يحب مصر جداً ويحب الحضارة والتاريخ المصري. مانديلا طلب أن يزور مقر السفارة المصرية في جنوب إفريقيا والتقى في تلك الزيارة بجميع من يعمل بالسفارة من دبلوماسيين وإداريين وأطقم معاونة حارس أمن وطباخ السفارة، كما أنني وجهت دعوة لجميع السفراء العرب خلال تلك الزيارة التي كانت تعد زيارة تاريخية لمقر السفارة المصرية، وتلك الزيارة من المواقف التي اعتز بها كثيرا وحرصه على أن يعلن انه لن يتناول سوى المأكولات المصرية. فهذا الزعيم من المؤثرين جداً في حياتي وكان رجلاً متواضعاً وبسيطاً جداً، وكان يحترمني جداً ومنحني أعلى وسام في جنوب إفريقيا.

? هل تعتبرين ترشيحك لرئاسة منظمة اليونسكو تتويج لمجهوداتك ونجاحاتك طوال فترات حياتك؟

? نعم بلاشك وفخر لي بأن يتم ترشيحي رسمياً من مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو وأعتز كثيراً بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وإعلانه عن ذلك خلال مشاركته في مؤتمر الشباب فهو تكريم ووسام أفخر به ولا يضاهيه أي تكريم حصلت عليه طوال حياتي العملية والمهنية.

? بطبيعة عملك.. من المؤكد أنك محبة للسفر خارج خاصة أنك أقمتِ في أكثر من دولة.. ما الوجهة التي يمكن القول أنها الأقرب إلى قلبك؟

? رغم طبيعية عملي التي حتمت علي السفر خارج مصر والعيش بدول كثيرة لفترات كبيرة مثل أميركا وأستراليا والنمسا والتشيك وتشيكوسلوفاكيا وجنوب أفريقيا ودول كثيرة أخرى إلا أنني شخصية لا تحب السفر خارج مصر، وأمتع وقت أمضيه في حياتي هو حينما أكون في بلادي مصر، وحالياً أنا أعيش في مصر ومقري الدائم هو في بلدي مصر.

