النهار Weekend

«الرشاقة مطلب جماهيري».. أزمة مزمنة يعاني منها النجوم في ظل مطالبة الجمهور للفنان بأن يظل محافظًا على إطلالته المبهرة، دون النظر إلى الأعباء النفسية أو حتى المرحلة العمرية التي تفرض على الفنان الظهور بمظهر معين، يكون في بعض الأوقات مخالفًا لـ«حلم الجمهور»، وهو تحدٍ دفع كثيراً من الفنانين لخوض مغامرة البحث والحفاظ على الرشاقة، سواء عن طريق إتباع حمية غذائية، أو الخضوع لعمليات جراحية عندما يفشل «الريجيم» في إصلاح ما أتلفه الدهر. الفنانة هنادي مهني، واحدة من الفنانات التي ظلت لسنوات عدة محتفظة بإطلالة معينة عرفها بها الجمهور، غير أنها فاجأت جمهورها خلال الفترة الماضية، بإطلالة جديدة، بعدما فقدت كثيراً من وزنها، وهو ما دفع رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن «لوك هنادي» الجديد، وذهب البعض للإشارة إلى أنها خضعت لعملية «تكميم معدة»، غير أن والدها الموسيقار هاني مهني، سرعان ما خرج لينفي هذا الأمر، ويؤكد أن ابنته خضعت لـ«رجيم» قاسي امتد لأربعة أشهر.

مها أحمد.. من الريجيم لـ«تكميم المعدة»

«هنادي» لا تعتبر الفنانة الوحيدة التي خضعت لنظام غذائي قاسي من أجل الوصول إلى «الوزن المثالي»، فالقائمة تضم عدداً كبيراً من الفنانين الذين خاضوا مغامرة «البحث عن الرشاقة»، ومن بينهم الفنانة مها أحمد، التي أعلنت أنها فقدت وزنها بسبب اتباعها لنظام غذائي قاسٍ، مؤكدة أن قرار فقدان الوزن هو أهم قرار اتخذته في حياتها.

«مها» رغم تأكيدها عدم خضوعها لأي عملية جراحية لـ«إنقاص الوزن»، إلا أن عدد من خبراء التجميل أوضحوا أنها خضعت لعملية «تكميم معدة»، وأن الجراحات لها دور كبير في إنقاص الكثير من الوزن ، حيث إنها تعتبر من العمليات التي تكون رقم واحد في إنقاص الوزن وتكون أكثر أمانا.

«سامي» ينقذ «زاهر» من الاكتئاب

الفنان أحمد زاهر، هو الآخر من النجوم الذين زاد وزنهم بشكل كبير وبسرعة خلال فترة زمنية وجيزة، وذلك بعد إصابته بمرض في «الغدة الدرقية»، وهو ما ساهم كثيرًا في تراجع أسهمه الفنية، وفرضت الإصابة على «زاهر» الابتعاد عن الأضواء لسنوات، ما أصابه بالاكتئاب.

المخرج محمد سامي، لعب دورًا في إخراج «زاهر» من دائرة «الاكتئاب» بعدما رشحه لدور البطولة في مسلسل «حكاية حياة»، ووضعه أمام تحدي «البطولة مقابل إنقاص الوزن»، وعن هذا الدور قال «زاهر»: «سامي قسى عليا وقالي قدامك سنة عشان تخس لدور في مسلسل (حكاية حياة) وقالي: مين بطلة تحب حد زيكّ، وقتها زعلت منه لكن بشكره جدًا دلوقتي أنه وجعني، لأن الوجع خلاني أصمم ما أكلش وألعب رياضة، ولما دخلتله في البروفات هو أتصدم وفي الأول معرفنيش، نزلت من 120 لـ85 في سنة».

ليلى علوي والرجيم البطيء

أما الفنانة ليلى علوي «قطة السينما المصرية»، فهي الأخرى خاضت رحلة شاقة بحثًا عن الرشاقة، وذلك بعد زاد وزنها بشكل

ملحوظ وبدأت تفقد هذا البريق في عز نجوميتها، ورغم أن الجمهور لم يكن قاسيا عليها، وتقبلها بـ«الوزن الزائد»، إلا أنها عملت على إنقاص وزنها في زمن قياسي.

وعن رحلتها مع «إنقاص الوزن» قالت «ليلى»: «في البداية عاندت نفسي وأصريت على عدم إنقاص وزني، وبدأت اختار أدواراً تناسب شكلي في هذا الوقت، ونجحت في تحقيق نجاح لافت وشهرة كبيرة بالفعل، لكنني قررت بعد ذلك إنقاص وزني وبدأت الرحلة على مدار 8 أشهر خسرت فيهم 16 كيلوغرامات بمعدل 2 كيلو شهرياً».

«ليلي» قدمت نصيحة للفتيات اللاتي يبحثن عن الرشاقة بأن عليهن خسارة وزنهن الزائد بشكل بطيء حتى تظل النتيجة النهائية مستمرة معهم، فخسارة الوزن السريعة تعمل على عودة ما تم فقده مرة أخرى بنفس السرعة.

ألمانيا.. وجهة إلهام شاهين لـ«الوزن المثالي»

النجمة إلهام شاهين من النجمات اللاتي يزيد وزنهن وينقص بشكل سريع، وقد أكدت في أكثر من لقاء أن سبب الزيادة هو الكورتيزون الذي لجأت إليه لعلاج مشكلات مرضية تعرضت إليها، هذا إلى جانب إقبالها على تناول المأكولات ذات السعرات الحرارية المرتفعة، وكشفت في حلقة من برنامج «معكم مع مني الشاذلي» أن سبب زيادتها في الوزن بشكل ملحوظ خلال تصويرها لفيلم «يوم للستات»، المحشي والذي قد تتناوله بشكل كبير حتى زادت بمقدار 9 كيلو غرامات.

وكشفت «إلهام» أنها خسرت الكيلوغرامات التي زادتها خلال الفيلم فور انتهاء تصويره، قائلة: «لما بخس بيبقى ليا نفس ألبس وأخرج والعكس صحيح، ولما بقرر أفقد وزني بنجح في ذلك».

مقربون من إلهام شاهين يعرفون أنها تذهب لمكان مخصص لفقدان الوزن في ألمانيا حيث تمكث فيه أسبوعين سنويًا لتعود لرشاقتها من جديد.

رحلة سمية مع الكورتيزون

النجمة سمية الخشاب، هي الأخرى عانت خلال فترة من حياتها من زيادة الوزن بشكل ملحوظ بسبب الكورتيزون والذي اضطرت لتناوله بسبب تصويرها لمشهد اضطرت فيه للجلوس على ركبتها لمدة ثلاث ساعات متواصلة، وعدما أنهت «سمية» كورس العلاج أكدت أنها تابعت مع طبيب تغذية واتبعت نظاما غذائيا أساسه شرب الماء والعصائر والسوائل، لاسيما وأنها لا تميل للأنظمة الغذائية التي تضطر للحرمان فيها نظرا لحبها للحلويات والنشويات لكنها مع فكرة الاعتدال.

«ثومه».. سر «وزن صابرين»

«الدور السبب».. عنوان أزمة الفنانة صابرين مع زيادة الوزن، حيث أعلنت أنها أثناء مشاركتها في مسلسل «أم كلثوم»، فإن طبيعة دور «كوكب الشرق» فرضت عليها اكتساب المزيد من الوزن حتى تلاءم شخصية سيدة الغناء العربي التي جسدتها.

نجاح «صابرين» في تقديم «أم كلثوم» لم يمنعها من الرغبة في العودة إلى الوزن المثالي، وهو ما دفعها لاعتماد نظام صحي صارم، اعتمد على ممارسة المشي لمسافات طويلة على معدة فارغة مع شرب كمية كبيرة من الماء يومياً، والبعد عن السكريات واللحوم الحمراء والنشويات.

«الكدواني» و«أزمة الكوليسترول»

الفنان ماجد الكدواني الذي خسر أكثر من 30 كيلو من وزنه، قال في لقاء تلفزيوني سابق إنه لم يذهب إلى طبيب تغذية من أجل خسارة الوزن، خاصة أنه يكره التقييد ولا يشعر معه بالراحة، لكن ما حدث هو شعوره بمتاعب صحية في يديه، لذلك توجه إلى طبيب القلب الذي أخبره بأن لديه زيادة غير طبيعية في الكوليسترول، وأنه لا بد من تجنب الأطعمة التي تحتوي على كوليسترول عالٍ، وبالفعل حاول الكدواني تنظيم الغذاء الخاص به، وألا يحرم نفسه من تناول كميات بسيطة من الأطعمة التي يحبها وقت أن يشعر بحنين إليها.

