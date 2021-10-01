النهار Weekend

نعلم أن للنوم فوائد كثيرة، إذ ينظم الهرمونات ويقلل التوتر والانفعالات. بل ويحمي من السمنة والأمراض المتصلة بها. وبدلا من الإسراع في تعاطي الأقراص المسكنة أو المهدئة، جربي الوصفة التالية التي تتكون من أربعة عناصر فقط لتحصلي على نوم جيد حتى مع ارتفاع هرمون الكورتيزول الذي يسبب التوتر أو الأنسولين الذي يشعرك بالجوع في منتصف الليل.

المكونات

? 2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

? ملعقة كبيرة عسل طبيعي.

? القليل من الملح الخشن.

? بضعة براعم من زهور الخزامى.

? يحتوي زيت جوز الهند دهونا صحية ما يعني أنه يحافظ على مستوى الغلوكوز في الدم . وينطبق هذا أيضا على العسل الطبيعي، علاوة على أنه غني بالعناصر المغذية. كما يمنع ارتفاع مستوى الأنسولين بالنظر لأنه يهضم ببطء. أما الملح الخشن فيخفض معدل الكورتيزول والأدرينالين، وكل منهما يسبب الأرق. وفي الوقت نفسه يرفع مستوى هرمون الأوكستوسين الذي يسمى هرمون المحبة، وبدوره يساعد في الاسترخاء والنوم بسهولة. وأخيرا يعمل زيت الخزامى على تهدئة الأعصاب وتخفيض التوتر وبالتالي يؤدي إلى نوم عميق. هذا.. إضافة إلى ما تتميز به زهور الخزامى من رائحة طيبة. لذا أضيفي القليل من براعمها إلى الوصفة.

? ضعي المكونات في وعاء وامزجيها جيدا.

? انقلي المزيج إلى قنينة زجاجية واحكمي إغلاقها.

? تناولي ملعقة صغيرة منه قبل النوم بنصف ساعة.

? في حال استيقاظك أثناء النوم، يمكنك أن تتناولي ملعقة صغيرة أخرى لتعودي إلى النوم فورا.

