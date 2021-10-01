النهار Weekend

تتمتع النجمة العالمية أدريانا ليما بقوام رشيق وهذا ليس بالأمر الغريب إنها إحدى أبرز العارضات العالميات، وعن سر رشاقتها تقدم بعض النصائح للحفاظ على قوام ممشوق:

? الرياضة المكثفة أفضل وسيلة لإنقاص الوزن . مثلا نط الحبل لمدة عشر دقائق تعادل 35 دقيقة من الجري. ومن اشكال الرياضة التي تمارسها ايضا الملاكمة وحمل الأثقال.

? غيري عاداتك الغذائية . وأكثري من تناول الخضار المطهية بالبخار مثل السبانخ والهليون والجزر. بالنسبة للوجبات الخفيفة اعتمدي على الفواكه الطازجة.

لا تهملي شرب الماء كونه ضروريا للتخلص من السموم وتعزيز وظائف أجهزة الجسم.

? من الأفضل استعمال ميزان للتحقق من أي زيادة في الوزن .

قبل أي عرض بتسعة ايام تكتفي أدريانا بتناول مخفوق البروتين مع بودرة البيض تقول: لا استغنى عن استشارة خبير التغذية لقياس حجم العضلات ومعدل احتباس الماء في الجسم.

