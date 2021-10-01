إضاءات

اعلن الفنان حسن البلام عن اقامة عروض مسرحية قحفية وغترة وعقال في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية وذلك في 8 و9 اكتوبر الحالي وقال خلال اعلانه عن العروض اهل جده جايينكم قريبا جدا .. مستعدون للحضور وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته العروض السابقة. يذكر أن العرض الأول لمسرحية قحفية وغترة وعقال انطلق في 10 يونيو الماضي، على مسرح نادي اليرموك، وشهد حضورا جماهيريا كبيرا، وحرص البلام على تكريم روح ابن عمه الفنان الراحل مشاري البلام، خلال العرض الأول لمسرحيته الجديدة، من خلال وضع صورة كبيرة له بنهاية العرض المسرحي. والمسرحية من بطولة حسن البلام، زهرة عرفات، فهد البناي، عبدالعزيز النصار، أحمد العنان، خالد المظفر، محمد الرمضان، وعبدالله البدر، وآخرين، ومن تأليف أحمد العوضي، واخراج عبدالله البدر.