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تواصل النجمة رانيا يوسف تصوير مشاهد دورها في مسلسل المماليك، حيث انتهت الى ما يقرب من 25% من مشاهدها في المسلسل، والذي من المفترض عرضه نهاية العام الحالي، حيث لم تستقر الجهة المنتجة على القناة التي ستحصل على حق عرض العمل، وهو من الأعمال التي تدور أحداثها في 60 حلقة من خلال دراما اجتماعية تشويقية، المسلسل بطولة: بيومي فؤاد، رانيا يوسف، فيدرا، نانسي صلاح الدين، حنان سليمان، دولي شاهين، محمد لطفي، أحمد سلامة، رامي وحيد، شادي أسعد، رامي غيط، عبد العزيز توني، رحاب منصور، أحمد سعد ميشو، يحيى فودة، ومن تأليف هشام هلال. على جانب آخر تواصل يوسف تصوير مشاهد من مسلسل الأنسة فرح، بطولة: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول، ماجد الكدواني، تامر فرج، ومجموعة مميزة من النجوم، تأليف محمود عزت، اخراج أحمد الجندي.