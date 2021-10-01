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بدأ عرض فيلم «لا وقت للموت – NO TIME TO DIE» أحدث اصدارات سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة في دور سينما الكويت والخليج العربي ويعد الفيلم رقم 25 ضمن سلسلة الأفلام التي نالت اعجاب العالم، حيث سيشارك مجددا دانيال كريج في دور العميل 007 وليكون آخر عمل يقدمه ضمن هذه السلسلة. الفيلم من اخراج كاري جوجي فوكوناجا، وسيضم كوكبة من نجوم هوليوود بما فيهم رامي مالك، وليا سيدو، ولاشانا لينش، وبن ويشو، وأنا أرماس، ودالي بن صلاح، وديفيد دينيك، وبيلي ماجنوسن، ورالف فينيس. وكانت شركة ايون للانتاج المسؤولة عن الفيلم قد أطلقت مؤخرا مقطعا ترويجيا للفيلم، والذي تدور أحداثه حول العميل بوند الذي يستقيل من عمله في جهاز المخابرات البريطاني ليستمتع بحياة هادئة في جامايكا، ولكنه ما يلبث أن يعود للخدمة عندما يلجأ اليه صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة المخابرات المركزية طالبا المساعدة في مهمة لانقاذ عالِم مخطوف. وتتطور الأحداث بشكل غير متوقع ليدخل بوند في مواجهة خطيرة مع مجرم غامض يستخدم أحدث الأسلحة المتطورة.

