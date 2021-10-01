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أكد رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائي في دورته الـ37 أمير أباظة،أن سبب عدم حضور الفنان المصري محمود قابيل فعاليات المهرجان، هو اصابته بفيروس كورونا. وقال أمير أباظة، ان اصابة الفنان محمود قابيل بـ«كورونا»، منعته من الحضور، وأتمنى له الشفاء العاجل. وتابع «محمود قابيل، حرص على مشاهدة الأفلام وارسال تقييمه للجنة بالفعل، وقام بعمل (فيديو كونفرانس) مع اللجنة أكثر من مرة كونه رئيسا لها». وانطلقت فعاليات الدورة الـ37 من مهرجان الاسكندرية السينمائي لأفلام البحر المتوسط بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبدالدايم، ويقام المهرجان تحت شعار «السينما من أجل الحياة».