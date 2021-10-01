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شهد شهر سبتمبر الحالي نشوب 3 حرائق في بيوت عدد من الفنانين وهو مادفع البعض منهم الى التأكيد أن الحسد هو السبب الرئيسي في وقوع مثل هذه الحرائق خصوصا أنهم نجوم كبار وكثيرا ما يتعرضون لمثل هذه الحوادث بسبب الحقد من قبل البعض.

أول هذه الحرائق ذلك الذي وقع في العقار الذي تقطنه الفنانة الكبيرة ميرفت أمين وتحديدا داخل شركة دعاية واعلان بالدور السادس نتيجة ماس كهربائي تسبب في وفاة أحد العاملين بالشركة، فيما أصيبت الفنانة الكبيرة بحالة من الذعر تركت على اثرها المنزل واضطرت للوقوف في الشارع.

أما الحريق الثاني فكان في منزل الفنان شريف منير، والذي أعلن عن وقوعه في أحد الأدوار بالفيلا التي يسكن فيها من خلال نشره عدة صور عرض خلالها حجم التلفيات التي تسبب فيها الحريق.

ويقوم شريف منير حاليا بتصوير دوره في مسلسل «اجازة مفتوحة» الذي يعرض على احدى القنوات الفضائية، وفوجىء باتصال من زوجته تخبره بنشوب حريق في التراس الخاص بالمنزل وتم اخماد الحريق والسيطرة عليه من قبل المطافي وبمساعدة الجيران، وكان سبب الحريق هو القاء سيجاره مشتعلة من قبل أحد الأشخاص غير المعروفين تسبب في اتلاف بعض قطع الأثاث الموجودة في التراس.

أما الفنانة منة فضالي فقد أصيبت والدتها ببعض الحروق في يديها بسبب نشوب حريق في منزلها، ونشرت «منة» عبر صفحتها على فيسبوك عدد من الصور التى توضح آثار الحريق الذي دمر مطبخها بالكامل، مشيرة الى أنها تؤمن بالجسد بشكل كبير وتخاف منه خصوصا أنه مذكور في القرآن، مؤكدة أنها ترتدي منه خرزة زرقاء لحمايتها من أى حسد، خاصة عند تصويرها أكثر من عمل درامي، ويذكر أن «فضالي» تشارك حاليا في أربعة أفلام سينمائية دفعة واحدة. وسبق وتعرضت شقة الفنانة ريم أحمد التي كانت تقوم بدور نجلة الفنان محمد صبحي في مسلسل «ونيس» لحريق ضخم قضى على كل محتوياتها لكن الفنانة كانت خارجها بصحبه زوجها. أما الفنانة لقاء سويدان فسبق أيضا وأن أعلنت عن نشوب حريق في شقتها بسبب ماس كهربائي ولم تصب بأذى، وتؤمن سويدان بالحسد مؤكدة أنه كان سببا في انفصالها عن زوجها الفنان حسين فهمي،خاصة أن البعض كان يتعجب من ارتباطه بها ومساعدته لها في مشاركتها له بعض أعماله الفنية.

