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ظهرت الفنانة المصرية نرمين الفقي، في أحدث جلسة تصوير لها، باطلالة جذابة مرتدية الفستان الذي ظهرت به خلال حفل «دير جيست» الذي حصلت خلاله على جائزة عن أعمالها في رمضان الماضي. يذكر أن نرمين الفقي شاركت في مسلسلين خلال شهر رمضان الماضي، هما «ضل راجل» مع ياسر جلال ونور اللبنانية ومحمود عبد المغنى ورنا رئيس ومحمد عادل ومحمد على رزق واخراج أحمد صالح، و«النمر» بطولة محمد امام وهنا الزاهد ومحمد رياض وبيومي فؤاد وأحمد حلاوة وولاء الشريف واخراج شيرين عادل. وفيما يتعلق بأعمالها الجديدة استأنفت «نرمين» تصوير دورها في مسلسل «شارع 9» الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، تأليف حسين مصطفى محرم واخراج محمد عبد الخالق وبطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغني، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، هدى الأتربي، صبا الرافعي، ياسر علي ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس. تدور أحداث مسلسل «شارع 9» في اطار اجتماعي حول المشاكل التي تهم الأسرة المصرية مثل علاقة الأب بابنه ومشاكل المتاجرة عبر الانترنت ومشاكل الزواج العرفي، أحدها اختفاء ابنة رجل أعمال شهير تقطن في شارع 9 بمنطقة المعادي ويقرر زوجها العودة من الخارج للبحث عنها ويكتشف أنها قتلت في ظروف غامضة يشترك في أحداثها مجموعة من سكان شارع 9.