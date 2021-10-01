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باطلالة جمعت ما بين الأناقة والجمال، خضعت الفنانة المصرية يسرا اللوزي، لجلسة تصوير جديد حازت على اعجاب متابعيها على موقع تداول الصور والفيديوهات الشهير انستغرام بعدما نشرت يسرا مقطع فيديو، وثق كواليس الجلسة.

وعلى المستوى الفني تشارك يسرا اللوزي في فيلم ليلة العيد الذي يرصد معاناة وقهر المرأة عبر عدة مراحل منها الطفولة والشباب والمتزوجة وسوء معاملة الرجال لزوجاتهم، وتدور أحداث الفيلم في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد.

ليلة العيد يضم نخبة من النجوم منهم الفنانة الكبيرة يسرا وسميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزي، عبير صبري، هنادي مهنى، محمد لطفي، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول.

وشاركت يسرا اللوزي في موسم رمضان الماضي بمسلسل بين السما والأرض بطولة هاني سلامة، درة، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثي، أحمد السلكاوي،

مصطفى درويش، غادة أسامة والعمل سيناريو وحوار اسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، اخراج ماندو العدل، انتاج شركة سينرجى.

وجاءت ردود فعل الجمهور لتصف المسلسل بأنه واحد من أفضل الأعمال في موسم رمضان،

خاصة أن صناعه نجحوا في تحدي الاقتباس عن قصة الكاتب الكبير صاحب نوبل نجيب محفوظ رغم اختلاف زمن الرواية والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على روح القصة والفكرة الرئيسية، وساعد خروج العمل في 15 حلقة في سرعة الايقاع

وتركيز الأحداث ما خلق حالة من الاثارة والتشويق.

