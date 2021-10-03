الأولمبي وصل الدمام ويواجه اليمن غداً

محلية

وصل وفد المنتخب الأولمبي أمس إلى الدمام قادماً من مسقط استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تنطلق غداً الاثنين بإقامة 5 مباريات، حيث يلعب ضمن المجموعة الأولى الأزرق الأولمبي مع نظيره اليمني، والأردن مع عمان، وفي المجموعة الثانية فلسطين مع العراق، والإمارات مع لبنان، وفي المجموعة الثالثة يلعب المنتخب البحريني مع نظيره السوري، علماً بأن هذه المجموعة تضم أيضاً المنتخب السعودي الذي يستريح في الجولة الأولى. ولعب الأزرق الأولمبي مباراة ودية مع نظيره العماني في مسقط يوم الخميس الماضي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 4-2، مع أن الأزرق أنهى الشوط الأول متقدماً بنتيجة 2-1 وسجل الهدفين بندر السلامة (16)، وسليمان البوص (26)، بينما أحرز أهداف عمان حسين الشحري (9)، وعوض الشحري (47)، والبراء المعولي (72)، وعبد الله البلوشي (89). ورغم أن الأزرق ظهر بصورة جيدة في الشوط الأول ونجح قلب تخلفه تخلفه بهدف إلى التقدم 2-1، إلا أن الشوط الثاني أظهر ضعفاً واضحاً في الجانب الدفاعي، وهو الأمر الذي ينبغي على المدرب الاسباني كارلوس غونزاليس معالجته قبل انطلاق البطولة. ويلعب الأزرق غداً مع اليمن، والأربعاء مع الأردن والجمعة مع عمان، علماً بأن صاحب المركز الأول يتأهل إلى الدور نصف النهائي بالإضافة إلى صاحب أفضل مركز ثانٍ من المجموعتين الأولى والثانية. وتعد بطولة غرب آسيا استعداداً جيداً لتصفيات كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية التي ستستضيف الكويت منافسات المجموعة الرابعة منها، حيث يلعب الأزرق الأولمبي مع السعودية وبنغلادش وأوزبكستان مستضيفة النهائيات والمتأهلة مباشرة.

