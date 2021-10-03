مجمع جابر العبدالله الدولي يحتضن «تنس الكراسي المتحركة» بالتعاون مع أكاديمية رافال نادال

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أفاد اتحاد التنس أن مجمع جابر العبدالله الدولي سيحتضن خلال الفترة المقبلة أنشطة المعاقين في «تنس الكراسي المتحركة». وأضاف الاتحاد أنه «ضمن جهود مجلس الإدارة لتوسيع قاعدة المشاركين في اللعبة وافساح المجال أمام جميع فئات وشرائح المجتمع لممارستها والاهتمام بالمواهب ورعايتها استقبل الشيخ أحمد الجابر رئيس

الاتحادين الكويتي والعربي للتنس، الرئيس الفخري للنادي الرياضي للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله ورئيس اللجنة البارالمبية ناصر العجمي والأمين العام للجنة البارالمبية شريفة الغانم ورئيس نادي الإرادة للمعاقين دعيج الهاجري، حيث تناول اللقاء سبل التعاون والدعم وتهيئة كافة الأجواء من أجل انطلاق مسيرة رياضة تنس الكراسي المتحركة داخل مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس بالتعاون مع اكاديمية رافاييل نادال الكويت». وأوضح الاتحاد أن هذه الخطوة تأتي إيماناً من مجلس إدارة اتحاد التنس بأهمية افساح المجال امام تلك الفئة المهمة داخل المجتمع الكويتي لممارسة رياضة تنس الكراسي المتحركه وما تمتلكه تلك الفئة من قدرات خاصة وتاريخ رياضي مشرف تم خلاله تسجيل إنجازات قارية ودولية باسم الكويت، إذ تعد تلك اللعبة أسرع الألعاب الرياضية انتشارا على مستوى العالم حيث دخلت ضمن الألعاب البارالمبية منذ عام 1992وضمن بطولات غراند سلام الكبرى منذ عام 2007 ولها سلسلة بطولات عالمية تضم أكثر من 160 بطولة تقام في40 دولة بمختلف أنحاء العالم لتصبح الكويت بذلك أول دولة عربية تدخل عالم تنس الكراسي المتحركة.

ونوه الاتحاد أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على التنسيق المتواصل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة للتجهيز والإعداد وتذليل جميع العقبات التي تواجه انطلاق اللعبة في اسرع وقت حيث سيتم تحديد الموعد الخاص ببدء ممارسة اللعبة داخل مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي من خلال مؤتمر صحفي مشترك يجمع اتحاد التنس واكاديمية رافال نادال الكويت واللجنة البارالمبية الكويتية سيتم الإعلان من خلاله عن كل التفاصيل.

